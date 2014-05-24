سوم خرداد نماد مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد رمضانعلی فرحبخش ثانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه صبح شنبه در جمع نظامیان شهرستان به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد یاد پنج شهید دوران دفاع مقدس و عملیات بیت المقدس گرامیداشت و افزود: هدف و راه همه پاسداران و نظامیان این است تا در راه این انقلاب شهید شوند.

سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر بعنوان نماد مقاومت در ایران ثبت شد و باید هر سال یاد این ایام و شهدای آن حادثه بزرگ بنحو احسن گرامی داشته شود.

حجت السلام و المسلمین صادقی خدمتگذار از اساتید راوی و موسس سیره شهدا در تهران در جمع نظامیان و پاسداران شهرستان بشرویه افزود: اگر امروز این عزت و افتخار در ملت جمهوری اسلامی وجود دارد همگی از برکت خون شهدا است

وی همچنین بیان داشت: در سوم خرداد 61تمامی رزمندگان و مسئولان دست به دست هم دادند تا به جهانیان ثابت کنند که هیچ مرتبه‌ای بالاتر از اذن خدا نیست و خرمشهر را خدا آزاد کرد.

وی همچنین افزود: امروزه باید سرلوحه کار همگی نظاامیان و پاسداران این ملت فقط فقط برای رضای خداوند باشد تا بتوانند خدایی عمل کنند و بتوانند دسیسیه های دشمن را خنثی کنند.

حجت السلام والمسلمین صادقی خدمتگذار گفت: از ابتدای خلقت تا به انتها زمینیان و آسمانیان عبادت‌های فراوان کردند و نزد خدا می‌ماند ولیکن لحظات نگهبانی و پاسبانی و حراست شما انتظامیان در مقابل تمامی این عبادات است و باید همیشه بیدار بود و از آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی دفاع کرد.

صادقی خدمتگذار همچنین افزود: فرموده ای که عنوان شد خرمشهر را خدا آزاد کرد را تنها و تنها از رزمنده ای پاکدل در عملیات خرمشهر پشت بیسیمی که از طرف سردار اسلام شهید حسن باقری شنود شد عنوان شد خدا خرمشهر را آزاد کرد.

وی گفت: قدرت الهی را نباید دست کم گرفت و باید تمامی اتفاقاتی که در این دنیا رخ داده است را الهی دانست که به اذن خدا صورت می گیرد و باید فقط دنبال رضایت خداوند بود.

صادقی خدمتگذار خطاب به تمامی حافظان نظامی و انتظامی این مرز و بوم بیان کرد: شهادت فقط فقط در راه خدا باشد و رضای خدا و نه چیز دیگر اما متاسفانه در خیلی از رسانه ها عنوان می شود که شهید فلانی به شهادت رسید برای ناموس و برای از دست ندادن این مرز و بوم لذا شهادت واقعی فقط فقط در راه خدا است.

صادقی خدمتگذار تصریح کرد: هرکس در راه ولایت و خداوند بدستور ولی امر به جهاد و مجاهدت نباشد شهید نیست و تنها مقام شهید به آنانی گفته می شود که در اطاعت از ولی امر و رضای خدا شهید شود و با اخلاص قدم بردارد.