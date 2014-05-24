آمادگی سازمان منطقه آزاد ارس برای همکاری در برگزاری همایش سرمایه گذاری اهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب باغی شنبه در دیدار با مسوولان ارشد و دست اندرکاران دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: توسعه متناسب با قابلیتهای منطقه و از طریق اجرای طرح های مهم تولیدی، صنعتی، موجب پیشرفت تک تک شهرهای استان و مانع از مهاجرت ساکنان آنها به کلان شهرها و توسعه متوازن می شود و بر همین مبنا منطقه ارسباران قابلیت لازم را برای توسعه اقتصادی و زمینه سازی برای اشتغال و سرمایه گذاری داراست.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از زیرساخت های شهرستان اهر تاکید کرد: این منطقه بلحاظ موقعیت مناسب و ارتباط با مناطق مرزی، استان اردبیل و نزدیکی به مرکز آذربایجان شرقی ظرفیت لازم را جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری دارد.

عرب باغی افزود: سازمان منطقه آزاد ارس آمادگی لازم را برای مساعدت لازم برای تهیه طرح های اقتصادی و توانمندی های منطقه توسط کارشناسان برای توسعه منطقه آزاد ارس تا شهرستان اهر دارد تا در صورت صلاحدید مسوولان استانی و شهرستانی پیگیری لازم در جهت تحقق این امر صورت گیرد.

عرب باغی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تردد خودروهای ارس پلاک در اهر اشاره و تصریح کرد: محدوده تردد خودروهای ارس پلاک تا 120 کیلومتری این منطقه است که با توجه به نزدیکی اهر به محدوده منطقه آزاد ارس از طرف خداآفرین، می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد و امیدواریم با پیگیری مسئولان محلی و موافقت فرماندهی راهور نیروی انتظامی این امر ممکن شده و اهالی این شهرستان نیز از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی، در پایان آمادگی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس را در جهت تبادل تجربیات و مشاوره برای سرمایه گذاران به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان اهر اعلام کرد.