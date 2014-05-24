رشادتهای مردم کرمانشاه در جنگ تحمیلی ماندگار خواهد ماند/ فتح خرمشهر روند جنگ را تغییر داد

سردار عبدالله ویسی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در تاریخ ایران اسلامی، روزی به یاد ماندنی و افتخارآمیز است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: امروز به نوعی روز ایستادن انقلاب نوپای ایران در مقابل جهان استکبار و کشورهای مرتجع عربی است. روزی که استقامت جوانان رشید این خطه به جهانان نشان داده شد.

ویسی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر باعث تغییر در روند جنگ تحمیلی شد، افزود: با آزادسازی خرمشهر توسط زرمندگان اسلام، تمام معادلات رژیم بعثی صدام از هم پاشید و رویایی که وی در سر می پروراند، بالعکس تعبیر شد.

مدیر سابق اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه تاکید کرد: هنگامی که رزمندگان اسلام با دستان خالی، خونین شهر را از چنگال دشمن سرتاپا مسلح درآوردند، خود شکستی تاریخی به دشمنان قسم خورده انقلاب بود.

ویسی گفت: استان کرمانشاه هم در هشت سال دفاع مقدس بارها مورد حمله موشکی و بمباران های پیاپی رژیم بعث قرار گرفت، ولی با این وجود اندکی از استواری و ولایتمداری مردم این دیار کاسته نشد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس اظهار داشت: کرمانشاه در جنگ تحمیلی در خط مقدم حملات دشمن بعثی بود، این دیار رشادتهایی از خود نشان داد که برای همیشه در تاریخ این انقلاب ماندگار خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه تنها سلاح رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، ایمان بود، عنوان داشت: هشت سال حنگ تحمیلی نشان داد که سلاح ایمان برتر از هر چیز دیگری است و ایمان همیشه بر سلاح و تجهیزات پیروز می شود.

این فرمانده دوران دفاع مقدس به ثمرات هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هشت سال مقدس و فراز و نشیب های این دوران به نوعی باعث بلوغ نظامی نظامی جمهوری اسلامی شد. امروز نیروی های مسلح جمهوری اسلامی در آماده ترین زمان خود قرار دارند و آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدات خارجی هستند.

سردار ویسی در پایان اظهار داشت: امروز ایران خود در بحث تجهیزات نظامی، خودکفا شده است و می تواند تمام نیازهای نظامی و دفاعی را در داخل کشور تامین کند.