به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس تنها اعضای صندوق و یا کسانی که از طریق این صندوق تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند مجاز به استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی هستند.

همچنین متقاضیانی که شرایط لازم برای عضویت را دارند در صورت طی مراحل عضویت قبل از ثبت نام، می توانند از این خدمات استفاده کنند.

براساس این گزارش در راستای نیل به اهداف صندوق اعتباری هنر و نیز اهمیت و نگاه ویژه به مقوله بهداشت و سلامت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور در تنظیم قرارداد با شرکت بیمه سعی شده تا با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود تعهدات درمانی در مقایسه با سنوات گذشته به نسبت قابل توجهی افزایش یابد.

شرایط و نحوه ثبت نام طی روزهای آتی اعلام می‌شود. جدول خدمات بیمه تکمیلی سال 93 ویژه اعضای صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، به شرح زیر است: