به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد علی جهانشاهی، ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سوم خرداد و در صبحگاه نیروهای مسلح خراسان رضوی اظهار کرد: پس از فتح خرمشهر مطبوعات سایر کشورها از سر اجبار این خبر را در سراسر جهان منعکس کرده و اعلام کردند که فتح خرمشهر ضربه‌ای تحقیر آمیز به لشگر عراق وارد کرد.

وی ادامه داد: پس از این فتح، کشورهای منطقه با توطئه و ترفند تلاش کردند جنگ را پایان دهند تا صدام سقوط نکند.

فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش فتح خرمشهر را همچون فتح خیبر دانست و گفت: این عملیات به عنوان برجسته‌ترین عملیات دفاع مقدس شناخته شده و این فتح با وجود لایه‌های گسترده‌ای که عراقی‌ها تدارک دیده بودند همانند فتح خیبر با ارزش بود.

وی تاکید کرد: مطابق فرمایش امام راحل خرمشهر فتح خاک نیست و فتح ارزش‌های اسلامی است لذا با ایثار رزمندگان ما و رهبری پیامبر گونه حضرت امام خمینی(ره) و پشتیبانی ملت، ایران اسلامی به پیروزی رسید.

جهانشاهی با اعلام اینکه ما 19 هزار اسیر و بیش از 17 هزار کشته و زخمی عراقی داشتیم، گفت: بیش از 5 هزار و 700 متر از خاکمان آزاد شد.

فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش فتح خرمشهر از ویژگی های خاص این عملیات را آزاد سازی خرمشهر پس از 19 ماه و یا به عبارتی دیگر 578 روز دانست و افزود: این عملیات آن قدر عظیم و بزرگ بود که قدرت و اقتدار ایرانیان به جهانیان اثبات شد.