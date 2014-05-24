دستگاه های اجرایی کرمانشاه بحث اوقات فراغت دانش آموزان را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: فصل تابستان نزدیک است و آموزش و پرورش و سایر دستگاه های عضو این شورا باید برنامه های مفصلی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان پیاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: بحث اوقات فراغت بحث مهمی است که اگر از سوی مسئولین امر جدی گرفته نشود می تواند عواقب خطرناکی برای نوجوانان و جوانان ما به همراه داشته باشد.

رضایی افزود: امروزه و در کشورهای پیشرفته دنیا برنامه های خاصی برای اوقات فراغت جوانان در نظر گرفته شده و سعی می کنند تا این اوقات را به خوبی با برنامه های متنوع پوشش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین در کشور و استان ما نیز باید برنامه های متنوع و خوبی برای اوقات فراغت جوانان تهیه و شرایطی فراهم شود تا آنان به خوبی تحت آموزش و برنامه های نشاط آور و سودمند قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: آموزش و پرورش نهادی بسیار اثرگذار است که اگر بتوانیم آن را به خوبی تقویت کنیم بدون شک به توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهر و کشور خود کمک کرده ایم.

رضایی در پایان گفت: آموزش و پرورش می تواند با کمک سایر دستگاه های اجرایی، دانش آموزان را وارد کارهای عملی کند تا آن ها به حرفه و مهارتی نیز که در آینده برایشان سودمند باشد، دست یابند.

در ادامه این نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه تابستان فرصت خوبی برای فعالیت های پرورشی و فرهنگی است تا به اشکال متنوع به اجرا درآیند، خاطرنشان کرد: برای اوقات فراغت دانش آموزان استان برنامه های مختلفی تدارک دیده شده است.

سلیمان محبی با بیان اینکه در استان کرمانشاه 322 هزار و 755 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: طرح تابستانی برای این تعداد دانش آموز با هدف غنی سازی اوغات فراغت، جلب مشارکت آن ها در برنامه های گروهی، ایجاد نشاط و شادابی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اجرا خواهد شد.

وی این آموزش ها را شامل آموزش های قرآنی، فرهنگی و هنری، علمی و پژوهشی، فضای مجازی، مهارت آموزی و سازندگی عنوان کرد.

محبی در پایان ابراز امیدواری کرد این برنامه ها با همکاری سایر دستگاه های اجرایی استان عملیاتی شوند.