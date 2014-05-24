برنامه ای برای اعمال خاموشی تابستان نداریم/ کمبود 15 هزار مگاوات برق در سطح شبکه سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علاقه مندان عصر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه دو سالانه صنعت برق ایران با اشاره به اینکه پس از تجهیز در زمینه تولیدات مختلف توزیع و انتقال صنعت برق نوبت به ارتقای سطح کیفی محصولات رسیده است، اظهار داشت: افتخار ما این است که در برخی تجهیزات تولید داخلی با تولیدکنندگان خارجی رقابت سازنده داریم.



وی با بیان اینکه در هفتمین نمایشگاه دوسالانه صنعت برق نوآوری و تولیدات جدید مطرح است، افزود: مجموعه صنعت برق در استان اصفهان دارای کمترین تلفات برق است چرا که در اکثر شرکت های توزیع و انتقال برق منطقه ای تجهیزات خوبی به کار رفته است.



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان خاموشی در تابستان بیان داشت: هنوز با کمبود 15 هزار مگاوات برق در سطح شبکه سراسری روبرو هستیم و امیدواریم بتوانیم با بحث های مدیریت مصرف و توجیه مردم و همکاری صنعتگران این میزان کمبود جبران شود.



وی ادامه داد: بدین منظور طرح های تعطیلات تابستانی را مدنظر داریم از جمله اینکه اگر کارخانه ها زمان تعطیلات خود برای تعمیرات دستگاه ها را با برنامه ریزی و زمان تابستانی موردنظر ما منطبق کنند مشوق های خوبی برای آنها در نظر گرفته ایم.



علاقه مندان با بیان اینکه صنایع را تشویق کردیم تا از 15 خرداد تا 15 شهریور مصارف خود را به حداقل برسانند و تعمیرات خطوط خود را مختص این دوره زمانی کنند، تصریح کرد: همچنین در بخش کشاورزی نیز اگر صنایع در پیک عصر به ما کمک کنند با تمهیدات خاصی که برای اندازه گیری برق داریم تخفیف های خاصی برای آنها قائل خواهیم شد.



نصب کنتور از راه دور برای کشور الگو شده است



وی با بیان اینکه نصب کنتور از راه دور در اصفهان برای کل کشور الگو شده است، تصریح کرد: هیچ برنامه اعمال خاموشی برای تابستان نداریم و امیدواریم با همراهی مردم و صنایع در راستای کاهش مصرف این روند ادامه داشته باشد.



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اعلام این موضوع که با مصوبه هیئت دولت از تاریخ اول بهمن ماه افزایش 24 درصدی برق انجام شده است، بیان داشت: تاکنون شکایتی از ارگان ها و نهادهای مختلف درباره قیمت برق در اصفهان نداشتیم.



وی با بیان اینکه میزان پیک بار در مردادماه 92 در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری چهار هزار و 263 مگاوات بوده است، گفت: 60 درصد برق مصرفی ما در زمینه کارهای مولد است و با توجه به کمبود بارندگی و گرمی هوا پیش بینی ما این است که این عدد در سال جاری به 4600 مگاوات برسد.



تحریم های خارجی موجب رشد صنایع مختلف شده است



علاقه مندان با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه دوسالانه برق ایران در اصفهان و حضور تولیدکنندگان داخلی و خارجی در این نمایشگاه گفت: تشکیل چنین نمایشگاهی در راستای تعامل و تبادل افکار و تعامل صنعت برق کشور موثر است.



وی اضافه کرد: نیازها و تگناهای ناشی از تحریم ها گرچه مشکلاتی را به همراه داشته اما موجب افزایش پتانسیل های داخلی و توسعه صنایع مختلف شده است.



