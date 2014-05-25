شهدای ورزشکار قهرمانان همیشگی تاریخ انقلاب هستند/ برای رفع مشکلات اقتصادی باید مصمم تر از گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی شامگاه شنبه در یادواره 380 شهید ورزشکار گیلان و مراسم تشییع یک شهید گمنام که در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس و پاسداشت سالروز آزادسازی خرمشهر افزود: امروز باید قدردان مادران شهدا به خاطر تربیت فرزندان مخلص برای اسلام و انقلاب بود و از پدران و خانواده شهدا تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه امروز باید بار دیگر با آرمان های امام (ره) و شهدا برای خدمت رسانی بیشتر به مردم تجدید پیمان کرد، اظهار داشت: شرایط کنونی گیلان زیبنده گیلانی ها نیست و برای پیشرفت بیش از پیش آن باید بیشتر تلاش کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر اینکه وحدت، همدلی و همیاری میان مسئولان تنها راهکار ساخت گیلانی زیبا، آباد و زیبنده است، ادامه داد: برای تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال جاری باید با یکرنگی و همکاری گرایش های مختلف سیاسی دست در دست یکدیگر گام های مثبی برای آبادانی این مرز و بوم برداشت.

وی با اشاره به اینکه برای نیل به اهداف دولت تدبیر و امید نباید از هیچ کمکی دریغ کرد، گفت: امروز با تجدید پیمان با شهدا برای سازندگی ایران اسلامی باید دست خدمت گذاران اسلام و انقلاب را به گرمی فشرد و نسبت به رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مصمم تر از گذشته اقدام کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان نیز در این یادواره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه 270 شهید گیلان که در عملیات بیت المقدس خرمشهر را آزاد ساختند، اظهار داشت: امروز بعد از گذشت 32 سال گرد هم آمده ایم تا بگوییم شهدا بهترین ورزشکاران کشور هستند.

مسعود رهنما افزود: شهدای انقلاب و دفاع مقدس علاوه بر ورزش جسم برای تربیت و پرورش روح و روان خود نیز از ورزش بهره می بردند که جوانان و ورزشکاران این مرز و بوم باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه لطف شهدا موتور محرکه کشور در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است، گفت: رسیدن به آبادانی و پیشرفت تنها در گرو الگو قرار دادن شهدا محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که مسئولان استانی، خانواده های معظم شهدا و ورزشکاران گیلان حضور داشتند پیکر مطهر یک شهید گمنام بر دستان ورزشکاران و مردم تشییع شد.