فهرست فراکسیون اصولگرایان برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس منتشر شد

حسین علی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: محمد حسن ابوترابی فرد و الیاس نادران نمایندگان مردم تهران نامزد فراکسیون اصولگرایان برای پست نایب رئیسی هستند.

نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: محمد دهقان، مهرداد بذرپاش، محمد کوثری، امیر حسین قاضی زاده، ضرغام صادقی، محمد حسین فرهنگی نامزدهای فراکسیون اصولگرایان برای پست دبیری هیأت رئیسه هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این احمد امیر آبادی، محسن علی مردانی نماینده زنجان و کمال علی پور خنکداری نماینده قائم شهر نامزدهای فراکسیون اصولگرایان برای پست ناظری هیأت رئیسه مجلس هستند.