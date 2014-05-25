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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۴

فهرست فراکسیون اصولگرایان برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس منتشر شد

فهرست فراکسیون اصولگرایان برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس منتشر شد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از توزیع فهرست نامزدهای این فراکسیون برای انتخابات هیأت رئیسه در صحن علنی مجلس خبر داد.

حسین علی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: محمد حسن ابوترابی فرد و الیاس نادران نمایندگان مردم تهران نامزد فراکسیون اصولگرایان برای پست نایب رئیسی هستند.

نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: محمد دهقان، مهرداد بذرپاش، محمد کوثری، امیر حسین قاضی زاده، ضرغام صادقی، محمد حسین فرهنگی نامزدهای فراکسیون اصولگرایان برای پست دبیری هیأت رئیسه هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این احمد امیر آبادی، محسن علی مردانی نماینده زنجان و کمال علی پور خنکداری نماینده قائم شهر نامزدهای فراکسیون اصولگرایان برای پست ناظری هیأت رئیسه مجلس هستند.

کد مطلب 2298282

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