ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر سیستان و بلوچستان نیاز به توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مالکی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های سیستان و بلوچستان در تالار اجتماعات جهاد کشاورزی با تاکید بر افزایش ظرفیت بنادر افزود: دستیابی به ظرفیت تخلیه و بارگیری به میزان 6 میلیون تن در حالی که این رقم در بنادر جنوبی کشور و بندرعباس به 100 میلیون تن می رسد بسیار ناچیز است.

وی از بر خورداری یک‌هزار و 200 کیلومتر مرز خاکی و 300 کیومتر مرز آبی با دو کشور افغانستان و پاکستان به عنوان فرصتی مناسب و بستر ساز به منظور رونق بخشیدن تجارت و ایجاد اشتغال یاد کرد و افزود: در صورتی که ساختار و بسترسازی برای حمل و نقل منطقه به طور زیربنایی برنامه‌ریزی شود نه تنها استان بلکه کشور هم از قابلیت‌های آن نفع خواهد برد.

وی با تاکید بر اینکه به منظورافزایش رونق تجارت از طریق بنادر جنوبی استان باید ظرفیت تخلیه و بارگیری با تقویت موج‌شکن‌ها ارتقا یابد افزود: تا زمانی که ظرفیت بنادر استان به میزان 80 هزار تن در سال افزایش نیابد نمی توان انتظار رونق تجارت و تبادلات منطقه ای در سطح کلان و همانند بنادر جنوبی کشور را داشت.

وی احداث و ایجاد بازارچه‌های مرزی برای ساماندهی مبادلات مرزی و همچنین ایجاد منطقه آزاد را از جمله تصمیماتی عنوان کرد که به منظور توسعه و رونق بخشیدن به بخش حمل و نقل و تجارت در سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار دارد.

مالکی بیان داشت: در سال 1365 که بحث مطالعات محور توسعه شرق مطرح شد تعداد پنج استان شرقی کشور محور اصلی بحث تجارت و بازرگانی قرار گرفتند که سیستان و بلوچستان هم از آن جمله بود.

وی بیان داشت: پنج استان شرقی کشورحدود 48 درصد مساحت کل کشور را در بر می‌گیرند که توسعه آنها بر محور حمل و نقل استوار است و از آنجا که در سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط اقلیمی و بارندگی کم تکیه بر کشاورزی به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد لذا ارتقای محور ترانزیت و تجارت به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی می تواند در رونق و کمک به اقتصاد استان تاثیر گذار باشد.

وی رونق اشتغال در استان را در گرو توسعه تجارت و حمل و نقل عنوان کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت مناسب منطقه ازاد و توجه به ترانزیت کالا می تواند مشکل اشتغال در استان را حل کند.