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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۴

با حکم پرویزی/

دو مدیرکل جدید استانداری خراسان شمالی منصوب شدند

دو مدیرکل جدید استانداری خراسان شمالی منصوب شدند

بجنورد- خبرگزاری مهر: با حکم سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی مدیران کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری و حراست استانداری منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی با صدور حکمی ولی گریوانی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری منصوب کرده است.

ولی گریوانی قبل از انتصاب به عنوان مدیرکل جدید دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری معاون این اداره کل استانداری بود.

گریوانی جایگزین حسین فرجی شده که پیش از این در این سمت فعالیت می کرد، وی اکنون با حکم استاندار خراسان شمالی به عنوان مدیرکل جدید حراست استانداری خراسان شمالی منصوب شده است.

گفتنی است، سیدعلی اکبر پرویزی، هفتمین استاندار خراسان شمالی 30 شهریور پارسال به عنوان هفتمین استاندار و نخستین استاندار بومی استان توسط وزیر کشور معرفی شد.

خراسان شمالی در 19 مرداد سال 83 با تقسيم استان خراسان بزرگ به عنوان بیست و نهمین استان کشور تاسیس شد.

کد مطلب 2298310

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