- در جریان حمله بوکوحرام به سه روستا در شمال نیجریه 28 نفر کشته شدند.
- در جریان انفجار چندین بمب در تایلند سه نفر کشته شدند.
- طالبان 15 پلیس افغان را گروگان گرفت.
- وزرای دفاع اکوادور و شیلی از آمادگی دو کشور برای گسترش همکاریها در زمینه دفاعی خبر دادند.
- در جریان شش حمله القاعده در یمن 31 نفر کشته و شماری زخمی شدند.
- رئیس جمهوری روسیه، صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در محیطی آرام و مسالمت آمیز تاکید کردند.
- شورای امنیت ملی آلمان از صادرات محموله ای 500 میلیون یورویی از تجهیزات نظامی به عربستان سعودی جلوگیری کرد.
- کارشناسان آمریکایی اعلام کردند که خشونت ها در ویتنام بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می گذارد.
- پاکستان گزارشها را درباره لغو مذاکرات با طالبان رد کرد.
- زمین لرزه 5.6 ریشتری مکزیک را لرزاند.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- در جریان حمله بوکوحرام به سه روستا در شمال نیجریه 28 نفر کشته شدند.
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