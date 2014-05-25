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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- در جریان حمله بوکوحرام به سه روستا در شمال نیجریه 28 نفر کشته شدند.

- در جریان انفجار چندین بمب در تایلند سه نفر کشته شدند.

- طالبان 15 پلیس افغان را گروگان گرفت.

- وزرای دفاع اکوادور و شیلی از آمادگی دو کشور برای گسترش همکاریها در زمینه دفاعی خبر دادند.

- در جریان شش حمله القاعده در یمن 31 نفر کشته و شماری زخمی شدند.

- رئیس جمهوری روسیه، صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در محیطی آرام و مسالمت آمیز تاکید کردند.

- شورای امنیت ملی آلمان از صادرات محموله ای 500 میلیون یورویی از تجهیزات نظامی به عربستان سعودی جلوگیری کرد.

- کارشناسان آمریکایی اعلام کردند که خشونت ها در ویتنام بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می گذارد.

- پاکستان گزارشها را درباره لغو مذاکرات با طالبان رد کرد.

- زمین لرزه 5.6 ریشتری مکزیک را لرزاند.

کد مطلب 2298315

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