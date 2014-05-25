یاد و خاطره حماسه بزرگ فتح خرمشهر باید همواره در اذهان زنده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موسوی جزایری شامگاه شنبه در حاشیه سفر به خرمشهر از سوم خرداد به عنوان حماسه بزرگ تاریخ مردم ایران نام برد و افزود: حماسه بزرگ آزاد سازی خرمشهر قهرمان از چنگال حزب بعث عراق از عنایات پروردگار و خواست ولی عصر(عج) بود.

وی با اشاره به نقش موثر مرحوم آیت الله جمی (امام جمعه آبادان) در روزهای سخت مقاومت مردم در خرمشهر اظهار کرد: وی یکی از ستون‌های مهم مقاومت و ایستادگی مردم خرمشهر در مقابل دشمن تا دندان مسلح بود.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با اشاره به کثرت اسرای عراقی در فتح خرمشهر تصریح کرد: بنده در چندین مرحله از مسئولان در تهران خواستار کمک و ارائه امکانات جهت جابجایی و رسیدگی به وضعیت اسرای جنگی شدم.

امام جمعه اهواز یادآور شد: مقام معظم رهبری توجه خاصی به استان خوزستان و به ویژه شهر خرمشهر دارند ، ایشان در مورد خرمشهر به طور مرتب به مسئولان تذکر می دهد.

آیت الله موسوی جزایری گفت: در راستای انعکاس مشکلات خرمشهر به مقام معظم رهبری به طور مرتب پیگیرهستیم.