صنایع تبدیلی و تکمیلی هم در پیچ و خم های اداری ماند/ یک سال پیگیری برای کلنگ زنی

به گزارش خبرنگار مهر، از عوامل زیادی به عنوان حلقه مفقوده با بخش صنعت یاد می شود و این حلقه مفقوده را در رابطه بخش کشاورزی و صنعت به صنایع تبدیلی و تکمیلی نسبت می دهند، به طور قطع اهمیت کشاورزی و چگونگی نگهداری و بسته بندی محصولات موجب شده تا این بخش از فعالیت دیرینه ایرانیان به بخش صنعت گره بخورد.

در سال 79 و از زمانی که وزرات جهاد کشاورزی با مصوبه هیئت وزیران در راستای فرآوری و نگهداری و بسته بندی محصولات وظیفه مند شد از آن زمان بخشی از وظایف در این حوزه را کشاورزی و حدود 90 درصد را بخش صنعت به دوش می کشد، این آمار درصدی نشان از اهمیت و جایگاه بخش صنعت برای رسیدن به اهداف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی دارد.

گفته می شود صنایع تبدیلی و تکمیلی محل هم افزایی بخش صنعت و کشاورزی و به نوع دیگر حلقه مفقوده بخش کشاورزی است و اگر به این مهم پرداخته شود می توان با احداث واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی، نگهداری محصولات کشاورزی با ماتدگاری بیشتر و به تبع آن رخدادهای مناسبی را در آینده شاهد بود.

مطالعات نشان می دهد 15 تا 30 درصد محصولات کشاورزی را ضایعات تشکیل می دهند و این میزان در محصولاتی که آسیب پذیری بالاتری داشته باشند افزایش می یابد، حال آنکه با احداث صنایع در کنار مزارع و باغات می توان به طور قابل توجهی این ضایعات را کاهش داد.

اما انتظار می رود با وجود اهمیت راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی آن هم در استان البرز به لحاظ شرایط کشاورزی و نزدیکی به تهران به این بخش صنعتی - کشاورزی نگاه دلسوزانه تری شود اما گویا سرمایه گذاران این بخش نیز دادشان از پیچ و خم های اداری درآمده و می گویند این پروسه زمانبر گاهی طرح هایشان را از توجیه اقتصادی به دور می کند.

برای اطلاع از وضعیت صنایع تبدلی و تکمیلی در استان البرز به سراغ مدیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز رفتیم، وی نیز در نگاه اول از وجود این پروسه های طولانی در راه این بخش صنعتی - کشاورزی گلایه مند بود.

حمید مومن کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان البرز هم به لحاظ جمعیت حاضر در آن و هم به لحاظ مصرف محصولات کشاورزی از استان های مهم کشور است و بسیاری از محصولات در این استان به صورت تازه خوری مصرف می شوند و از سویی استان البرز هرچند از نظر مساحت کوچک است اما از نظر تولید برخی از محصولات کشاورزی رتبه اول و دوم را دارد.

وی ادامه داد: با این توضیح کوتاه می توان دریافت که باید واحدهای نگهداری و بسته بندی مناسب در البرز فعال باشد زیرا استان ما علاوه بر تولیدات خود به نوعی بارانداز بیشتر استان های شمالی و غربی کشور به شمار می رود.

مدیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: علاوه بر محصولات تولید استان مازاد بر مصرف محصولات کشاورزی از استانهای همجوار به تهران و البرز منتقل می شود و البرز به دلیل اینکه گلوگاه و بستر نگهداری است نیارمند احداث سردخانه های متعدد است.

مومن کیایی اعلام کرد: تا کنون از پنج سردخانه در حوزه جهاد کشاورزی البرز با ظرفیت 45 هزار تن نگهداری بالای صفر بهره برداری شده و در حال حاضر نیز سه سردخانه با ظرفیت های 15 هزار، 12 هزار و پنج هزار تن در حال احداث است و با راه اندازی این سردخانه ها در مجموع 32 هزار تن به ظرفیت سردخانه های استان افزوده می شود.

وی با بیان اینکه با افزایش تولید حدود 20 درصد ضایعات افزایش می یابد و باید با ظرفیت سازی، صنایع مرتبط در قطب های تولیدی و در کنار مزارع ایجاد شود، تصریح کرد: در البرز 177 مجوز فراوری محصولات کشاورزی صادر شده که تنها 45 واحد آن به بهره برداری رسیده است.

مدیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: ظرفیت اسمی واحدهای به بهره برداری رسیده 315 هزار تن با سرمایه گذاری تقریبی 65 میلیارد تومان و اشتغال زایی 900 نفر است و اغلب این طرح ها در راستای نگهداری و بسته بندی میوه و سبزیجات فعال هستند.

مومن کیایی تاکید کرد: با تسهیل گری شرایط باید سالانه 15 واحد به بهره برداری برسد اما این اتفاق نمی افتد زیرا میانگین سرمایه گذاری طرح ها یک و نیم میلیارد تومان است و اغلب سرمایه گذاران با نگاه مشارکت بانک ها تمایل به انجام فعالیت دارند.

وی به موانع پیش رو در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی، حمایت مالی و حمایت اداری مهمترین موانع پیش روی این بخش به شمار می روند، با توجه به اینکه تسهیلات خوبی در این زمینه ارائه شده است اما شرایط و ضوابط موجود در بانک ها موجب شده است تا تعداد طرح هایی که به سیستم بانکی معرفی می شود، در خوشبینانه ترین حالت 50 درصد به نتیجه برسد و اگر این حمایت ها نباشد تنها 30 درصد به اهداف خود خواهیم رسید.

مدیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: در طرح توسعه بخش کشاورزی در سال 91 و 92 در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی 34 طرح با رقم تسهیلات 66 میلیارد تومان معرفی و از این تعداد 33 طرح در کارگروه مصوب شد و پس از سیکل اداری از 33 طرح فقط 12 طرح به مرحله انعقاد قرار داد رسید.

مومن کیایی تاکید کرد: متاسفانه پروسه اداری سخت تر از گذشته شده و فرایندی که در حال حاضر در بحث صدور مجوز است کندتر از گذشته پیش می رود و از سویی پس از پروسه صدور مجوز سرمایه گذار باید صدور پروانه ساختمانی را پیگیری کند و حداقل شش ماه زمان صرف کند و در این میان شاید به نتیجه هم نرسد.

وی گفت: موانع اداری و سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی افزایش تولید را به شعار تبدیل کرده است و این ناهماهنگی در ادارات و پروسه زمانی سرمایه گذار را بی میل می کند، گاهی برخی از طرح ها که خارج از نواحی صنعتی است حداقل یک پیگیری تا کلنگ زنی زمان نیاز دارند.

مدیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه تنگناهای اداری باید تسهیل گری شود و ضمن اینکه تمام ملاحظات لازم انجام می شود فرایند اداری کوتاه شود، تصریح کرد: مهمترین پروسه زمانبر، کارگروه های مرتبط با تغییر کاربری زمین است و مهمتر از آن بیشترین زمان در مرحله صدور پروانه ساختمان و هزینه های صدور مجوز صرف می شود.

مومن کیایی در پایان تاکید کرد: پروسه زمانی و هزینه های طرح آنچنان است که گاهی طرح ها از توجیه اقتصادی خارج می شود و انتظار می رود به سرمایه گذاری با دید مثبت نگاه شود.

پایان بخش این گزارش نیز تنها می تواند به نگاه مثبت مسئولان به سرمایه گذاری و عزمی ملی و مدیریتی جهادی برای پیشرفت معطوف باشد، امید که گزارش بعدی مهر در خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی با موضوع پیشرفت های رخ داده در این حوزه نگارش شود.

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گزارش از عاطفه بیات