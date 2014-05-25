470 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان زنجان در آیین افتتاح و بهره برداری پروژه تامین روشنایی بلوار شهید شهریاری زنجان که به طور نمادین از 470 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: فتح خرمشهر برهم زنده همه معادلات رزِم بعث عراق و دولت استکباری بود.



مجید فرخی با بیان اینکه آمریکا در تلاش بود با اجیر کردن رژیم بعث عراق و حمله به ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد افزود: فتح خرمشهر نقطه عطفی در تاریخ جنگ بود که امام خمینی (ره) از آن با عنوان فتح الفتوح نام بردند چون با فتح این شهر ستون فقرات دشمن در میدان جنگ شکسته شد.



وی ادامه داد: خدمت به مردم در قالب انجام طرحهای عمرانی و اقداماتی که برای سازندگی شهر صورت می گیرد برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ادامه راه آنهاست.



فرماندار زنجان لزوم خدمت صادقانه به مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با تلاش در صحنه های مختلف اقتدار و عزت ایران اسلامی در صحنه ها را رقم بزنییم.



همچنین مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: پروژه های بهره برداری شده شرکت توزیع نیروی برق استان شامل 196 پروژه در زنجان، 60 پروژه در ابهر، 88 پروژه در خدابنده، 48 پروژه در خرمدره ، 16 پروژه ایجرود، 17 پروژه سلطانیه، 24 پروژه ماهنشان و 21 پروژه نیز در شهرستان طارم بوده است که در مجموع 470 پروژه با اعتباری بالغ بر یکصدو دو میلیارد ریال بوده است.



عادل کاظمی افزود: از مجموع پروژه های برق رسانی 196 پروژه مربوط به حوزه شهر زنجان اختصاص دارد که بیش از 58 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.