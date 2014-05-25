به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان شنبه شب در مراسم ویژه سالروز فتح خرمشهر که در دارالقرآن مسجد جامع طرقبه برگزار شد اظهار داشت: پیروزی خرمشهر دو طرف ماجرا دارد؛ یک طرف تصویری از جنایت و وحشی گری را در طول هشت سال نشان داد و طرف دیگر مظهر ایستادگی، ایثار و مقاومت بود.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب، غربی‌ها با مدیریت آمریکا صدام را تحریک و از او حمایت کردند و البته صدام فرصت طلب با سرمایه سرشاری که داشت با خودباوری کاذب و بدون در نظر گرفتن روحیه مردم ایران، حمله را آغاز کرد.

دهقان گفت: وقتی جنگ شروع شد دولت بنی صدر بدون اهمیت دادن به جبهه‌های جنگ و عدم تأمین سلاح موردنظر وضعیت کشور را هر روز بحرانی‌تر می‌کرد.

وی افزود: از طرفی وضعیت داخل کشور نیز به شکلی به هم ریخته در آمده بود و درگیری‌های سیاسی که توسط منافقین آغاز شده شرایط خاصی را در کشور رقم زده بود.

دهقان با اشاره به رشادت های مردم خرمشهر در آغاز جنگ تصریح کرد: صدام در سر خود فتح شش روزه ایران را داشت اما به تنهایی و با دستان خالی مردم خرمشهر 35 روز دلیرانه از خاک کشور دفاع کردند و تا آخرین قطره خون خود در برابر دشمن ایستادگی نمودند و خرمشهر را به خونین شهر تبدیل کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درگیری های سیاسی در کشور ، عدم تجهیز نیروهای مسلح در جبهه های نبرد و درگیری‌های بوجود آمده در کشور شرایط خاصی را رقم زده بود اما بعد از فرار بنی صدر فضای جبهه ها تغییر کرد و از مهر ماه سال 60 عملیات حصر آبادان آغاز شد.

وی گفت: در 4 مرحله این عملیات انجام گرفت و با عنایات الهی خرمشهر در 3 خرداد آزاد شد و می توان گفت این عملیات از بزرگترین عملیات های دفاع مقدس است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام‌های سیاسی فتح خرمشهر افزود: هیچ مرجع بین المللی در طول جنگ حاضر نشد طرف آغازکننده جنگ ایران و عراق را اعلام کند و از طرفی حتی بعد از فتح خرمشهر این پیروزی بزرگ را نیز اعلام نکردند.

دهقان بیان کرد: بعد از فتح خرمشهر دشمنان اراده ملت ایران را شناختند و به دنبال عقب نشینی در جنگ شدند و در این بین ایران را متهم به جنگ افروزی و به دنبال صلح با ایران بودند.

دهقان گفت: تاریخ دفاع مقدس پر از مظلومیت، ایستادگی و ایثار مردم ایران در برابر زیاده خواهی های دشمنان اسلام است.