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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۵۶

محمد دهقان:

هیچ مرجع بین‌المللی حاضر به معرفی آغاز کننده جنگ ایران و عراق نشد

هیچ مرجع بین‌المللی حاضر به معرفی آغاز کننده جنگ ایران و عراق نشد

طرقبه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ مرجع بین المللی در طول جنگ حاضر نشد طرف آغاز کننده جنگ ایران و عراق را اعلام کند و از طرفی حتی بعد از فتح خرمشهر این پیروزی بزرگ را نیز اعلام نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان شنبه شب در مراسم ویژه سالروز فتح خرمشهر که در دارالقرآن مسجد جامع طرقبه برگزار شد اظهار داشت: پیروزی خرمشهر دو طرف ماجرا دارد؛ یک طرف تصویری از جنایت و وحشی گری را در طول هشت سال نشان داد و طرف دیگر مظهر ایستادگی، ایثار و مقاومت بود.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب، غربی‌ها با مدیریت آمریکا صدام را تحریک و از او حمایت کردند و البته صدام فرصت طلب با سرمایه سرشاری که داشت با خودباوری کاذب و بدون در نظر گرفتن روحیه مردم ایران، حمله را آغاز کرد.

دهقان گفت: وقتی جنگ شروع شد دولت بنی صدر بدون اهمیت دادن به جبهه‌های جنگ و عدم تأمین سلاح موردنظر وضعیت کشور را هر روز بحرانی‌تر می‌کرد.

وی افزود: از طرفی وضعیت داخل کشور نیز به شکلی به هم ریخته در آمده بود و درگیری‌های سیاسی که توسط منافقین آغاز شده شرایط خاصی را در کشور رقم زده بود.

دهقان با اشاره به رشادت های مردم خرمشهر در آغاز جنگ تصریح کرد: صدام در سر خود فتح شش روزه ایران را داشت اما به تنهایی و با دستان خالی مردم خرمشهر 35 روز دلیرانه از خاک کشور دفاع کردند و تا آخرین قطره خون خود در برابر دشمن ایستادگی نمودند و خرمشهر را به خونین شهر تبدیل کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درگیری های سیاسی در کشور ، عدم تجهیز نیروهای مسلح در جبهه های نبرد و درگیری‌های بوجود آمده در کشور شرایط خاصی را رقم زده بود اما بعد از فرار بنی صدر فضای جبهه ها تغییر کرد و از مهر ماه سال 60 عملیات حصر آبادان آغاز شد.

وی گفت: در 4 مرحله این عملیات انجام گرفت و با عنایات الهی خرمشهر در 3 خرداد آزاد شد  و می توان گفت این عملیات از بزرگترین عملیات های دفاع مقدس است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام‌های سیاسی فتح خرمشهر افزود: هیچ مرجع بین المللی در طول جنگ حاضر نشد طرف آغازکننده جنگ ایران و عراق را اعلام کند و از طرفی حتی بعد از فتح خرمشهر این پیروزی بزرگ را نیز اعلام نکردند.

دهقان بیان کرد: بعد از فتح خرمشهر دشمنان اراده ملت ایران را شناختند و به دنبال عقب نشینی در جنگ شدند و در این بین ایران را متهم به جنگ افروزی و به دنبال صلح با ایران بودند.

دهقان گفت: تاریخ دفاع مقدس پر از مظلومیت، ایستادگی و ایثار مردم ایران در برابر زیاده خواهی های دشمنان اسلام است.

کد مطلب 2298367

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