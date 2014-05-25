کتاب کلید کنکور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز محبوبی مشاور ارشد مدیر گروه آموزشی محبوبی (ویژه ) در مراسم رونمایی از کتاب کلید كنكور گفت: کتاب کلید کنکور تنها کتابی است که منابع آن کتاب‌های درسی بوده و هدف از طراحی این کتاب کاهش استرس دانش آموزان و همچنین کم کردن هزینه های خانواده هاست.

وی با اشاره به اینکه تست‌های موجود در بازار نوعی اتلاف وقت است، افزود: بهترین روش برای قبولی در کنکوراستفاده از کنکورهای سراسری 5 سال قبل است و هدف از چاپ این کتاب فرمولیته کردن تست‌هاست.

محبوبی در پایان اظهارداشت: 70 درصد سئوالات کنکور همیشه در حال تکرار شدن است و طراحان کنکور موظف اند سئوالات کنکور را طوری طراحی کنند که در تمام مدارس قابل ارائه باشد.