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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۸

کتاب کلید کنکور رونمایی شد

کتاب کلید کنکور رونمایی شد

مشاورارشد مدیر گروه آموزشی محبوبی (ویژه) گفت: کتاب کلید کنکور اولین کتابی است که در بحث کنکورایران رونمایی شده و تنها منبع سئوالات آن کتاب‌های درسی است که خیرو برکت و آسایش را برای خانواده ها به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز محبوبی مشاور ارشد مدیر گروه آموزشی محبوبی (ویژه ) در مراسم رونمایی از کتاب کلید كنكور گفت: کتاب کلید کنکور تنها کتابی است که منابع آن کتاب‌های درسی بوده و هدف از طراحی این کتاب کاهش استرس دانش آموزان و همچنین کم کردن هزینه های خانواده هاست.

وی با اشاره به اینکه تست‌های موجود در بازار نوعی اتلاف وقت است، افزود: بهترین روش برای قبولی در کنکوراستفاده از کنکورهای سراسری 5 سال قبل است و هدف از چاپ این کتاب فرمولیته کردن تست‌هاست.

محبوبی در پایان اظهارداشت: 70 درصد سئوالات کنکور همیشه در حال تکرار شدن است و طراحان کنکور موظف اند سئوالات کنکور را طوری طراحی کنند که در تمام مدارس قابل ارائه باشد.

 

کد مطلب 2298378

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    نظرات

    • خانی IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
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      من سال 96از شما تستها را خریدم متاسفانه حتی یک تست هم از تستهای شما نیامده بود.

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