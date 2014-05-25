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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

فلاح جلودار:

230 هزار هکتار از مزارع مازندران مشکل آبگرفتگی دارند

230 هزار هکتار از مزارع مازندران مشکل آبگرفتگی دارند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران زه دار بودن و آبگرفتگی را از مشکلات بخش کشاورزی استان بیان کرد و گفت: 230 هزار هکتار از مزارع استان با مشکل زه دار بودن مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در دیدار مشاور وزیر جهاد کشاورزی، زهکشی اراضی را از اولویتهای استان بیان کرد و گفت: طرح مطالعات جامع زهکشی 155 هزار هکتار از مزارع استان انجام شده است.

وی اعتبار اجرای این طرح مطالعات را 20 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: برای تامین اعتبار اجرایی این طرح بصورت مستقل از محل فاینانس کشور چین ضروری است.

وی تسریع در طعملیاتی شدن طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان را ضروی دانست و گفت: مازندران رتبه اول سطح زیر کشت و تولید برنج را دارد.

به گفته فلاح جلودار، با توجه به پتانسیل های اجرایی و مطالعاتی باید بیشترین سطهم طرح فاینانس به استان تخصیص یابدو

رضا عظیمی مشاور وزیر جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: تاکنون 120 هزار هکتار از اراضی شالیزاری شمال تجهیز و نوسازی شده است.

وی گزارشي در مورد برنامه ها و فعاليتهاي وزارت جهاد كشاورزي در مورد نحوه اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري شمال كشور ارائه کرد.

کد مطلب 2298384

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