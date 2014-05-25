24 سرنشین مینی بوس گرفتار در سیل منطقه آبگرم سمنان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر محمدخانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز کنترل و عملیات استان مبنی بر گرفتار شدن یکدستگاه مینی بوس در سیل منطقه آبگرم در ساعت 20:45 روز گذشته، بلافاصله دو تیم عملیاتی از سمنان و مهدیشهر به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: تیم های عملیاتی مذکور در ساعت 21:45 دقیقه پس از حضور در منطقه به امدادرسانی گرفتار شدگان پرداخته و با همکاری عوامل مدیریت بحران استان، راهداری، نیروی انتظامی و پلیس راه توانستند 24 نفر سرنشین مینی بوس را که شامل پنج خانوار بودند به منطقه امن انتقال دهند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: آب معدنی و کنسرو در بین سرنشینان مینی بوس توزیع شد.

محمدخانی در خاتمه تصریح کرد: در این عملیات که ساعت 2:40 دقیقه بامداد پایان یافت پنج نفر نجاتگر و امدادگر به همراه دو خودروی مخصوص حضور داشتند.