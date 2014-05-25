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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

ملاقات هیات ساحل عاج با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه

ملاقات هیات ساحل عاج با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه

به دنبال سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه به ساحل عاج، هیات عالیرتبه ساحل عاج به ریاست گائوسو توره وزیر حمل و نقل آن کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات ساحل عاجی در نخستین روز سفر با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ملاقات کرد.

در این ملاقات حسین امیر عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر خود به ساحل عاج، این کشور را در مسیر پیشرفت توصیف کرد و ابراز داشت جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش روابط با ساحل عاج در تمام زمینه ها است.

وزیر حمل و نقل ساحل عاج نیز ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری ها اعلام کرد جهت بررسی زمینه همکاری دو کشور ، در زمینه انتقال دانش فنی ساخت و مونتاژ خودرو به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است و کشورش مایل است از تجارب و فناوری جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش و ناوگان عمومی حمل و نقل ساحل عاج استفاده نماید.

کد مطلب 2298393

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