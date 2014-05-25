اختتامیه جشنواره راه روشن مقاومت در دانشگاه اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر بهروز اثباتی فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح، در مراسم اختتامیه «جشنواره راه روشن مقاومت» که شب گذشته به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، ضمن ارائه مفهوم مقاومت، اظهار داشت: مقاومت زمانی شکل می گیرد که تهدید وجود داشته باشد و با وجود تهدید امنیت از بین می رود.

وی با اشاره به این نکته که جهانِ بدون تهدید وجود ندارد، تاکید داشت: چون همیشه و در همه جا تهدید وجود داشته است باید در وجود جوانان انقلاب اسلامی یک نظام مقاومتی شکل گرفته باشد.

وی افزود: هر تهدید، مقاومت و امنیت دارای یک بستر خاص است و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ بستری است که دشمن همیشه ما را به وسیله آن تهدید می کند و این وظیفه جوانان است تا برای مقاومت در برابر این تهدید، فرهنگ سازی کنند.

اثباتی در ادامه شناختن تهدید و دانستن منطق مبارزه را از لازمه های واکاوی مقاومت دانست و تصریح داشت: از ویژگی های امام خمینی (ره) شناختن به موقع تهدید و منطق مبارزه بود.

وی مشخص کردن هدف، ابزارهای رسیدن به هدف و روش های رسیدن به آن را از شاخصه های راهبرد معرفی کرد و ابراز داشت: مقاومت در انقلاب اسلامی راهبرد حیاتی ماست و نه اتفاقی سلسله دار.

محمد رضایی مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان در رابطه با محورهای جشنواره راه روشن مقامت از انقلاب اسلامی و شهدای هسته ای نام برد و بیان داشت: در راستای جهاد علمی و جهاد فرهنگی موضوعات این جشنواره انتخاب شده است و داوری آثار نیز بر همین مبنا صورت گرفته است.

جشنواره علمی، فرهنگی «راه روشن مقاومت» که در دوازدهم بهمن ماه سال گذشته آغاز به کار کرد، میزبان تعداد 400 اثر از سراسر کشور به این جشنواره بود که در پایان مراسم اختتامیه از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

