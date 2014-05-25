کلنگ دروازه منطقه آزاد اروند در خرمشهر زده شد

سید مرتضی نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و با حضور مسئولان کشوری و استانی مراسم کلنگ دروازه و گیت خروج و ورود براي حصار کشی منطقه آزاد اروند در سه کیلومتری خرمشهر به زمين زده شد.



وي به مسئولین حاضر در این مراسم اشاره کرد و گفت: در اين مراسم که در جاده خرمشهر به اهواز انجام شد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در اهواز، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان و اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند حضور داشتند.



معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در بخشی دیگر از گفتگو عنوان کرد: مراسم جشن های سوم خرداد همچنان در خرمشهر در حال برگزاری است و ما امسال به دلیل مقارن شدن این روز با شهادت امام موسی کاظم (ع) مراسم بزرگداشت سوم خرداد را با جوی معنوی و زیبا در سینما نخل خرمشهر برگزار کردیم.

