حداكثر دستمزد يك داور كاراته 50 هزار تومان است/ جذابيتي در داوري نيست

داوري جزئي تفكيك‌ناپذير و بسيار با اهميت در ورزش قهرماني محسوب شده و عدم توجه به كميت و كيفيت داوران مي‌تواند علاوه‌بر هدر دادن زحمات تيم‌ها و ورزشكاران باعث بوجود آمده خسارات بعضا جبران ناپذيري به ورزش و رزشكار شده و حاشيه هاي ورزش را آنقدر زياد كند كه ديگر جايي براي پرداختن به اصل و اصول قهرماني باقي نماند.

اميررضا دباغ مسئول شوراي داوران كاراته در خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخي از مشكلاتي كه گريبان گير داوران استان و حتي كشور است نكاتي را مطرح مي‌كند كه حل اين مشكلات نيازمند عزمي جدي از سوي مسئولان ورزش استان و كشور است.

دباغ مي‌گويد: با توجه به اينكه داوري كاري بسيار حساس و پر استرس محسوب مي شود اما با اين حال وضعيت داوران كاراته استان ما رو به بهبود بوده و ما در سال جاري فرشيد بيكبخت را به عنوان داور به مسابقات آسيايي در عربستان اعزام خواهيم كرد كه البته اين مسئله تا الان، قطعي است كه اميدوارم تا پايان نيز همين گونه باشد و تصميم ها در فدراسيون تغييري نكند.

وي بيان مي‌كند: اغلب كساني كه وراد بحث داوري كاراته مي‌شوند يك دلبستگي يا علاقه خاصي به اين كار دارند و شايد هيچ مسئله جذاب ديگري وجود نداشته باشد كه كسي بخواهد به سمت داوري در كاراته بيايد.

دباغ اظهار مي‌كند: البته ناگفته نماند كه جذابيت اين كار زماني كه شما بتوانيد در سطح بين‌المللي و جهاني قضاوت كنيد علاوه‌بر افتخاري كه براي كشور كسب مي‌كنيد شور نشاط خاصي هم به خود داور خواهد داد.

داوري در رشته هاي رزمي درآمدي ندارد

مسئول شواري داوان كاراته خراسان رضوي مي‌گويد: پولي وجود ندارد كه بماند، يك داور بويژه در سطوح پايين‌تر داوري گاهي مجبور به هزينه كرد از جيبش هم مي‌شود و تا آنجا كه بنده مطلع هستم در بقيه رشته‌هاي رزمي هم در آمدي در داوري آن رشته وجود ندارد.

وي مي‌افزايد: ما حتي در مسابقات قهرماني كشور و ليگ هم بايد هزينه‌هاي رفت و آمد را از جيبمان بدهيم و مسئولان برگزاري مسابقات به جزء محل اسكان و تغذيه داوران هزينه ديگري را بر عهده نمي گيرند.

دباغ اظهار مي‌كند: همانگونه كه گفتم در آمدي نصيب داوران نمي‌شود و فقط در مسابقات كشوري مبلغي حدود 40 تا 50 هزار تومان براي هر مسابقه به داوران پرداخت مي شود و اين در حالي است كه استرس ناشي از قضاوت‌هاي سخت فشار زيادي را به داوران وارد مي‌كند.

وي مي افزايد: وضعيت داوري كاراته استان مناسب است و ما در حال حاضر علاوه‌بر چهار داور ممتاز از حدود 30 داور با در a و در مجموع حدود 150 داور در استان برخوردار هستيم كه اگر آمار داوران در بخش بانوان را هم به آن اضافه كنيم تعداد داوران ما به 200 نفر افزايش خواهد يافت.

كلاس داوري درجه يك برگزار مي شود

دباغ با اشاره به تغيير نام كميته داوران به شوراي داوران اظهار مي كند: ما قبلا تحت عنوان كميته داوران فعاليت مي كرديم اما در سال جاري اين كميته براي همراهي بيشتر با سياست‌هاي فدراسيون به شوراي داوران تبديل شد كه در اين شورا يك نفر رئيس، يك نفر دبير و سه نفر نيز عضو شورا هستند كه همگي به صورت انتخابي وارد شورا شده اند.

وي با اشاره به برخي برنامه هاي شوراي داوران در سال جاري مي گويد: برگزاري كلاس استاژ و آمادگي داوري و اعزام داور به مسابقات سوپر ليگ و مسابقات كشوري و همچنين برگزاري يك دوره كلاس داوري با درجه a در اواخر خرداد ماه سال جاري بخشي از مهمترين برنامه هاي شوراي داوران كاراته در سال جاري است.

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گفتگو: رضا آرمانيان