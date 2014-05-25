بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را ثابت اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا 25,566 ریال، قیمت پوند انگلیس 43,038 ریال و قیمت یورو 34,855 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,540 ریال، کرون سوئد 3,847 ریال، کرون نروژ 4,287 ریال، کرون دانمارک 4,669 ریال، روپیه هند 438 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,961 ریال، دینار کویت 90,580 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,789 ریال، یکصد ین ژاپن 25,081 ریال، دلار هنگ کنگ 3,298 ریال، ریال عمان 66,414 ریال، دلار کانادا 23,525 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,482 ریال، لیر ترکیه 12,281 ریال، روبل روسیه 750 ریال، ریال قطر 7,022 ریال، یکصد دینار عراق 2,196 ریال، لیر سوریه 172 ریال، دلار استرالیا 23,594 ریال و ریال سعودی 6,818 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت دینار بحرین 67,807 ریال، دلار سنگاپور 20,403 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,961 ریال، یکصد روپیه نپال 25,851 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,186 ریال، دینار لیبی 21,051 ریال، یوان چین 4,100 ریال، یکصد بات تایلند 78,568 ریال، رینگیت مالزی 7,960 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,953 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,977 ریال، افغانی افغانستان 454 ریال، منات آذربایجان 32,594 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,539 ریال، سامانی تاجیکستان 5,222 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,062 ریال است.