خبر "شبکه یک سیما" درباره اجرای طنز من مقابل خانم ابتکار خلاف واقع است

کیوان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که، بسیار متاسفم که مجله ی خبری شبکه یک سیما بازتابی کاملا خلاف واقع درباره ی اجرای برنامه طنز بنده داده است، گفت: من به دعوت شخص خانم دکتر ابتکار به روی صحنه رفته و برنامه اجرا کردم و مجری نیز به دلیل ضیغ وقت می خواست تریبون را از دست بنده بگیرد.

وی افزود: دکتر ابتکار اولین مدیری در سطح کشور است که با این که برنامه ی مرا دیده بودند و می دانستند کاملا انتقادی و صریح است، با این حال دعوتم کردند و مصر بودند که این برنامه را اجرا کنم که با توجه به کم تحمل بودن مسئولان و مدیران ما، این روحیه که از نگرش و بینش و نقدپذیری ایشان نشات می گیرد قابل تقدیر است.

این مجری نمایش هایی با رویکرد طنز در حوزه های اجتماعی افزود: در روز 31 اردیبهشت به دعوت معصومه ابتکار به سازمان حفاظت محیط زیست به تهران و سالن همایش های آن رفتم و بر روی صحنه ی جشن روز جهانی «تنوع زیستی» مشکلات محیط زیستی را که سال هاست کشور را درگیر کرده در قالب طنز به نمایش درآوردم.

وی تصریح کرد: اما این برنامه از سوی مجله ی خبری شبکه یک سیما در ساعت 19 روز پنجشنبه یکم خردادماه به گونه ای دیگر تفسیر شد. حرکتی که اگر بخواهیم منصفانه تحلیلش کنیم در بهترین شرایط، عدم درک درست از یک برنامه طنز از سوی برخی از مدیران و برنامه ریزان رسانه ملی است و خبر از وجود نگاهی سطحی، غیرعلمی و بدون عمق در یک رسانه ی ملی با مخاطبان میلیونی می دهد.

کیوان صالحی که خود از دوستداران محیط زیست است درباره ی چگونگی اجرای نمایش خود در سازمان حفاظت محیط زیست در روز تنوع زیستی گفت: خانم دکتر ابتکار در سفر استانی خود به گلستان در دی ماه سال گذشته از نمایش منتقدانه ای که اجرا کردم خوششان آمد و همان جا از من دعوت کردند تا برای برخی جشن ها به تهران بروم و برنامه اجرا کنم. در این فاصله یکبار سازمان برای اجرای نمایش برنامه ریزی کرد اما من نتوانستم بروم.

این بازیگر تاتر با مضامین اجتماعی و محیط زیستی تاکید کرد: منطقی نبود که سیمای شبکه یک، چنین تفسیری از این حرکت دکتر ابتکار بکند؛ آن هم درست در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست، از یکسو فضا را برای نقد باز کرده، از دیگر سو در حال رسیدگی به معضلات محیط زیستی است و همچنین در همان جلسه از مدیران و برنامه ریزان صداوسیما در حوزه ی محیط زیست تقدیر کرد و احترام گذاشت و از مدیریت تا کل عوامل برنامه هایی از جمله «سریال پایتخت» نیز در همان جلسه تقدیر شد و جایز نبود که سیما به این بزرگواری این گونه جواب بدهد.

او همچنین گفت: آستانه ی تحمل مدیران و مسئولان در ایران بسیار پایین است و برای خود من بارها پیش آمده که در سطوح مختلف مدیران و مسئولان استانی یا شهری از اجرای بنده ناراحت شده اند. دکتر ابتکار اولین مدیر دولتی در سطح کشور است که با این که برنامه ی مرا دیده بودند و می دانستند کاملا انتقادی و صریح است، با این حال دعوتم کردند و مصر بودند که این برنامه را اجرا کنم. این نشان دهنده تمایل و اراده ی ایشان برای حل معضلات زیست محیطی در دولت یازدهم است.

صالحی در ادامه گفت : این نشان دهنده ی متانت و درک و شعور بالای خانم دکتر ابتکار است که با جریان نقد این گونه برخورد کردند. از نظر من و بسیاری دیگر از دوستداران محیط زیست ایشان ناجی محیط زیست ایران هستند. در طی 8 سال گذشته اساسا صحبتی از محیط زیست و تنوع زیستی به شکل کنونی نبود و ما نیز فضایی برای اجرای این نمایش های نقادانه نداشتیم.

وی اظهار کرد: آقای "سب بلاتر" آدمی نیست که از هر کشور یا سازمانی دیدار کند. این که بلاتر به ایران و سازمان محیط زیست می آید و قبول می کند که تصویر یوز ایرانی بر پیراهن تیم ملی بنشیند این حاصل تلاش ها و برنامه های خانم ابتکار و سازمان تحت مدیریت ایشان است. و بسیاری از فعالیت های دیگر از جمله اصلاح بنزین و بهتر شدن وضع آلودگی هوای تهران که من این بار که به تهران آمدم کاملا آن را حس کردم. البته من باید این ها را بر روی صحنه می گفتم؛ اما نگفتم چون خانم ابتکار از من خواستند که برنامه صرفا نقادانه باشد.

او درباره ی برنامه ی پخش شده از سوی شبکه یک سیما که وانمود کرده نقد صالحی بیش از خواسته ابتکار و سازمان تحت مدیریت وی بوده است گفت: به هیچ وجه این گونه نبوده است. بعد از اجرای برنامه وقتی پایین آمدم هم شخص خانم دکتر ابتکار و هم روابط عمومی از برنامه اظهار رضایت کردند و اتفاقا مجددا از من برای هفته ی محیط زیست که دو هفته ی دیگر است برای اجرای برنامه ای مشابه، دعوت کردند.

صالحی تاکید کرد که خانم دکتر ابتکار برنامه ی من را دیده بودند و به خاطر داشتن تحمل و نگرش متعالی و شخصیت نقدپذیر از من دعوت کردند، اداره کل گلستان نیز بلیط رفت و برگشتم را تهیه کرد و به تهران و سازمان رفتم که این حرکت جای تقدیر و تحسین دارد و برای نخستین بار در کشور از سوی مدیری دولتی آنهم در سطح معاون رییس جمهور رخ داده است.