مشکل آب آشامیدنی بیش از ۳۰۰ روستا مرتفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در جمع خبرنگاران افزود: برای اجرای این پروژه ها تاکنون ۷۸۷ میلیارد ریال هزینه شده که برای تکمیل همه این مجتمع ها به اعتباری معادل دو هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی با بیان اینکه عدم تامین اعتبار مورد نیاز کافی در زمان مناسب دلیل اصلی طولانی بودن پروژه های آبرسانی است، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با همکاری و مشارکت بخش خصوصی با استفاده از توان و پتانسیل این بخش به دنبال کوتاه کردن زمان اتمام پروژه ها است.

حمزه پور گفت: تمامی هزینه های تولید آب از طریق آبشیرینکن با سرمایه گذار است و این شرکت پس از تولید آب ، نسبت به خریداری و توزیع آب تولید شده بصورت خرید تضمینی اقدام می کند.