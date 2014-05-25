"غنی سازی" خط قرمز آمریکا بود/ طولانی شدن مذاکرات مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر سید عباس عراقچی در اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج حبیب الله عسگر اولادی با اشاره به مذاکرات با گروه 1+5 اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم فشارها، مخالفت ها و دشمنی دشمنان در طول 35 سال گذشته تبدیل به قدرت برتر منطقه شده است.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی هر روز به بهانه های مختلف به دنبال ضربه به نظام بوده اند و فکر می کردند با اعمال تحریم های سخت می توانند جمهوری اسلامی را فلج کنند در صورتی که امروز ایران قدرت در منطقه و جهان است.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هدف تحریم ها را مقابله با کل نظام مقدس جمهوری اسلامی و بهانه تحریم ها را موضوع هسته ای عنوان کرد و بیان داشت: دشمنان همواره در طول سالها به دنبال بهانه برای برخورد با جمهوری اسلامی بوده اند، و امروز موضوع هسته ای را بهانه خود قرار داده اند و این وظیفه ماست که بهانه را از دست آنها بگیریم.

عراقچی در ادامه گفت: ما باید هوشیار باشیم که هر ترفندی دشمن می زند با ان مقابله کنیم. آنها با تمسک به این بهانه که ایران به دنبال بمب هسته ای است برخی کشورها را در تحریم ها با خود همراه کرده اند.

وی افزود: هم بر اساس آموزه های اسلام و فتوای مقام معظم رهبری و هم بنا بر محاسبات راهبردی، ما به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیستیم و هیچگاه هم نخواهیم بود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاکید کرد: انرژی صلح آمیز هسته ای و موضوع مذاکرات یک موضوع ملی و متعلق به مجموعه نظام است نه فقط دولت.

عراقچی تصریح کرد. ما به دنبال بازی برد- برد با غربی ها هستیم البته در اصول نمیتوان به دنبال برد - برد بود اما در تاکتیک می شود. ما در این بازی برد –برد هیچ امتیازی نداده و نخواهیم داد. آنچه ما می پذیریم تنها انجام برخی اقدامات اعتماد ساز است و اینکه ابهامات را پاسخ دهیم تا این که اطمینان حاصل شود برنامه نظامی هسته ای در کار نیست.

وی ادامه داد: برای ما اینکه برنامه صلح آمیز از جمله غنی سازی داشه باشیم و تحریم نباشیم برد بوده و برای آنها اگر اطمینان حاصل شود که سلاح هسته ای در کار نیست، برد است.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: شاید بتوان اینگونه گفت که امتیازی که ما به انها می دهیم این است که بمب هسته ای نداشته باشیم که این در حقیقت هیچ امتیازی نیست چرا که هیچگاه دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیستیم.

عراقچی در ادامه گفت: آنچه ما در مذاکرات به دنبال آن هستیم این است که برنامه صلح آمیز هسته ای خود از جمله غنی سازی را تثبیت نموده و همچنین بهانه جویی برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران را از آنها بگیریم.

وی تاکید کرد: مذاکرات با غربی ها نه شکست خورده و نه بن بست رسیده است. مذاکرات ادامه دارد اگرچه هنوز به پیشرفت ملموسی نرسیده ایم که البته غیرطبیعی نیست.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پاسخ به این سوال که موضوع تحریم ها به مذاکرات گره نخورد گفت: اینکه مقابله با تحریم ها به مذاکرات گره نخورد اصلی کاملا صحیح است که دولت باید در پی آن باشد. همانطور که مقام معظم رهبری هم تدبیر فرموده اند اقتصاد کشور باید اقتصاد مقاومتی باشد تا هیچ عامل خارجی از جمله تحریم هیچگاه نتواند بر آن کوچکتری تاثیری داشته باشد. با این حال مسلم است که اگر دیپلماتها قادر باشند از طریق مذاکره تحریم ها یا بخشی از آنها را بردارند باید این کار را انجام دهند ولی در کل راه حل نهایی آن است که اقتصاد به درجه ای از مقاومت برسد که اصولا کسی نتواند آن را تحریم نماید.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: در طول 11 سال گذشته دعوای ما و غربی ها از موضوع هسته ای به یک جنگ اراده ها تبدیل شد، و هر طرف می خواست اراده خود را غالب کند.

وی افزود: توافق ژنو یک توافق مقدماتی برای آماده سازی فضای مذاکره بود. این توافق حق غنی سازی ما را می پذیرد و تضمین داده که در هر توافق نهایی هم غنی سازی ایران ادامه خواهد داشت.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تاکید کرد: واقعیت صحنه ژنو و توافق آن به نفع جمهوری اسلامی شد. خط قرمز آمریکایی ها این بود که غنی سازی به صفر برسد اما می بینیم آنها از خط قرمز خود عبور کردند اما ما از هیچ یک از خطوط قرمز خود نگذشته ایم.

عراقچی تصریح کرد: ما "حق" غنی سازی را از غربی ها یا هیچ کس دیگر نمی خواهیم چرا که این حق برای ما وجود دارد. ما هم براساس ان پی تی و هم اصولا به عنوان حق ذاتی خود دارای حق غنی سازی هستیم چه کسی آن را به رسمیت بشناسد چه نشناسد. آنچه ما از آنها می خواستیم این بوده و هست که به اجرای حق ما احترام بگذارند.

وی ادامه داد: نیازهای ما همواره در اولویت است و ما هیچگاه بر سر نیازها معامله نمی کنیم. امروز جمهوری اسلامی ایران فناوری و تاسيسات لازم برای از ابتدا تا انتهای چرخه سوخت هسته ای را در اختیار دارد و به همین دلیل در مذاکرات دست ما پر است. اگر مذاکرات تا 30 تیر به نتیجه نرسد کار سخت تر می شود هرچند می شود 6 ماه دیگر مذاکرات را ادامه داد. به اعتقاد من طولانی شدن مذاکرات به نفع نیروهای خارجی مخالف توافق ژنو است که در پی ایجاد تنش در منطقه هستند و می خواهند این توافق به سرانجام نرسد.

وی در پایان تاکید کرد: در مذاکرات هسته ای اجازه نداده ایم که هیچ موضوعی به غیر از هسته ای وارد شود.