خودروهای دولتی در استان زنجان سه هزار تخلف داشتند/فوت 314 نفر در تصادفات برون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: ترافیک و مرگ و میر ناشی از تصادفات به صورت یک اپیدمی در آمده و در کشورهای در حال توسعه روند صعودی و در کشورهای توسعه یافته روند نزولی دارد.

وی، اظهار داشت: 90درصد فوتی ها و 93 درصد جرحی و خسارتی در کشورهای در حال توسعه است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: ایران در تصادفات فوتی در رتبه بالا قرار دارد و در سال 84 ، 28 الی 30 هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند.

سردار صالحی گفت: با یک برنامه ریزی درست 10 ساله سال 90 تعداد فوتی ها به 10 هزار نفر کاهش یافت و تعداد فوتی ها به 18 هزار نفر رسید.

وی تاکید کرد: سن متوفیان بین 25 تا 34 سال بوده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان،گفت:سال گذشته 314 نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند و در این میان 12 درصد مجروحین حین انتقال به بیمارستان، 39 درصد سر صحنه و 49 درصد در مراکز درمانی فوت شدند.

سردار صالحی افزود: از سال 87 تا 91 در استان زنجان یک کاهش خوبی در تصادفات فوتی درون شهری داشتیم چرا که در این مدت در تصادفات فوتی درون شهری در سال 87، 457 نفر فوتی بود که در سال 91 به 305 نفر رسید و در سال 92 به 314 نفر رسید.



وی افزود:رسانه ها در سال گذشته به راهنمایی و رانندگی بی مهری کرده و اعلام کردند که اعمال جریمه ها در استان زنجان سنگین است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: سال گذشته خودروها ی دستگاههای اجرایی متخلف 95 میلیون تومان جریمه شدند.

سردار صالحی یاد اورشد:در سال گذشته 15 نفر از مدیران دستگاههای اجرایی 5 میلیون و 617 هزار تومان جریمه شدند و در این میان برخورد این مدیران با پلیس درست نبود.

وی گفت: در سال گذشته تصادفات درون شهری 60 نفر بود چرا که با اقدامات فرهنگی ناجا تصادفات درون شهری در استان کاهش یافته است.