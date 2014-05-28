مازیار یونسی سرپرست و جانشین رهبر ارکستر سمفونیک ایران و اتریش با اعلام این خبر افزود: این سمفونی تازه‌ترین فعالیت گروه است که به نظر من با توجه به اینکه برای اولین بار است که بعد از انقلاب در ایران اجرا می شود می تواند یکی از متفاوت اجراها از موسیقی کلاسیک در کشورمان باشد.

وی گفت: با توجه به حجم سنگین کار تصمیم گرفتیم که از تعدادی نوازنده مهمان برای اجرای هرچه بهتر کنسرت استفاده کنیم که با توجه به این نحوه برنامه‌ریزی هم‌اکنون در مرحله آماده‌سازی هستیم و اگر طبق برنامه پیش برویم به طور حتم از هفته آینده تمرینات ارکسترال گروه را آغاز خواهیم کرد.

رهبر ارکستر سمفونیک ایران و اتریش که در آخرین اجرای اکستر که در بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به صحنه رفت درباره برنامه های دیگر این گروه تصریح کرد: آنچه برای ما پیش از هر موضوع دیگری دارای اهمیت است اجرای درست و علمی از سمفونی شماره 9 دمیتری شوستاکوویچ است که برای ما بسیار مهم است البته یکسری تمهیدات را برای آشنایی هرچه بهتر مخاطبان با قطعات اجرایی و جذاب تر شدن موضوع در نظرگرفته ایم که در زمان خود اطلاع رسانی می شود.

یونسی در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: قطعاتی که برای این کنسرت انتخاب شده قطعات کوچکی نیستند بنابراین برای اینکه بتوانیم به بهترین شکل در این اجرا حضور داشته باشیم از سه استاد برجسته حوزه موسیقی متشکل از آذین موحد، نادر مشایخی و محمدرضا تفضلی به عنوان اعضای شورای فنی ارکستر دعوت کردیم تا در آنالیز قطعات کنار ما باشند و ما در حوزه کیفیت دچار تنزل نشویم.

وی در پایان اشاره کرد: در حوزه مشاوره نیز این بار از رامین صدیقی مدیر انتشارات هرمس در حوزه مشاورت هنری و تبلیغات بهره مند شدیم که فکر می کنم این ترکیب می تواند در اجرای یک کنسرت با کیفیت و خوب ما را یاری کند. این در حالی است که ما در تلاشیم تا از کریستین شولتز به عنوان رهبر ارکستر اصلی گروه برای این کنسرت استفاده کنیم که اگر این موضوع نیز اتفاق بیفتد می تواند هم برای ما و هم برای تماشاگران اتفاقی خوبی به حساب آید.