بیشترین حوادث کوهستانی کشور در استان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حکمت پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مانور امداد و نجات کوهستان در جمع خبرنگاران افزود: استان فارس به دلیل داشتن نقاط کوهستانی فراوان همواره با استقبال گردشگران و کوهنوردان همراه بوده که در این راستا اتفاقات مختلفی نیز روی می دهد.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته گروه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فارس 120 عملیات در نقاط مختلف استان انجام داده و همگی نیز با موفقیت همراه بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فارس با بیان اینکه در این مانور به غیر از شهرستان سپیدان تمامی شهرستانهای دارای پایگاه امداد و نجات حضور دارند، گفت: 10 پایگاه امداد و نجات کوهستان در 9 شهرستان فارس فعال است که همگی در این مانور شرکت دارند.

حکمت افزود: در این مانور دو نفر از گردشگران به دلیل نامناسب بودن وضعیت راه با مشکلی مواجه شده و در کوهستان دچار سانحه شدند که با حضور گروه های امداد و نجات نسبت به انتقال آنها به منطقه امن اقدام می شود.

وی ادامه داد: برای نجات این افراد سه کارگاه نجات راه اندازی شده و هر کدام با حضور یک افسر امنیت مراحل نجات مصدومین را انجام می دهند.