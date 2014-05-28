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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۴

انتقال صنف ريخته گري‌ها و اوراق كننده هاي اتومبيل به خارج از پايتخت

انتقال صنف ريخته گري‌ها و اوراق كننده هاي اتومبيل به خارج از پايتخت

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران از ساماندهي و انتقال واحدهاي صنفي اوراق كننده اتومبيل و ريخته گريها به اطراف تهران خبر داد.

رضا قديمي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: حدود 900 واحد صنفي اوراق كننده اتومبيل در محور شوش به زميني كه در اطراف تهران پيش بيني شده منتقل خواهند شد.

وي ادامه داد: همچنيني حدود 800 واحد صنفي ريخته گري از سطح تهران به شهركي صنعتي در اطراف شهر منتقل خواهند شد.

مدير عامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران تصريح كرد: براي انتقال مشاغل به خارج از تهران چند موضوع مهم مد نظر قرار دارد که از آن جمله می‌توان به آلایندگی مشاغل و مزاحمت آن اشاره کرد.

وي افزود: همچنين در راستاي ساماندهي صنايع و مشاغل پايتخت، تمهيدات ويژه اي براي نمايشگاه هاي اتومبيل در نظر گرفته شده است چنانچه نمايشگاه داران تنها از فضاي داخلي نمايشگاه مي توانند براي پارك خودرو استفاده كنند و اجازه نخواهند داشت كه خودروهاي خود را در پياده روها پارك كرده و ايجاد سد معبر كنند.

کد مطلب 2298501

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