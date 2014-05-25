هشت نفر گرفتار در ارتفاعات کرکس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر سلطانی با اعلام این خبر اظهار داشت: مقارن ساعت15 و 37 دقیقه روز پنج شنبه اول خرداد ماه از طریق مرکز کنترل عملیات هلال احمر استان (EOC ) خبری مبنی بر مصدومیت دو نفر و گرفتاری گروه همراه وی در ارتفاعات جنوبی کوه های کرکس (ارتفاعات منطقه مزده) به پایگاه امداد کوهستان نطنز اعلام شد.

وی افزود: پس از کسب این خبر ، بلافاصله تیم امداد و نجات در کوهستان مستقر در پایگاه کرکس نطنز و دو تیم امداد کوهستان از جمعیت نطنز جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر نظنز تشریح کرد : پس از بررسی و ارزیابی اولیه ، تیم های اعزامی اعلام کردند ، با دو مصدوم (یک نفر با شکستگی ساق پا و مصدوم دوم با مشکل قلبی) و گرفتاری 6 نفر در عدم توانایی فرود از کوه مواجهه شدند.

وی تصریح کرد :برای هر دو مصدوم سریعا اقدامات اولیه امدادی ، درمانی از قبیل کنترل علائم حیاتی ، IV LINE، TNG ،آتل بندی ، انتقال و فیکس برروی بسکت صورت گرفته و همراه با بقیه اعضاء گروه گرفتار شده به پائین کوه انتقال داده شدند.

سلطانی یادآور شد: در این عملیات سه تیم امداد و نجات کوهستان همراه با تجهیزات لازم و دو خودروی آمبولانس و یک دستگاه وانت پیکاپ به کار گیری شد و عملیات در ساعت 20/18 به پایان رسید.

70 نفر از داوطلبان و جوانان هلال احمر میمه خون اهدا کردند



رئیس دفتر نمایندگی جمعیت هلال احمر میمه اظهار داشت: داوطلبان و اعضای جوان جمعیت هلال احمر میمه جهت اهدای خون در فراخوانی به عمل آمده به مناسبت هفته هلال احمر مراجعه کردند.

مهران محمدی پور افزود: 70 نفر از داوطلبان و اعضای جوان این جمعیت در محل پایگاه داوطلبان وزوان حاضر و با اهدای خون خود در این عمل خداپسندانه مشارکت کردند.











