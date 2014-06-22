نبود تفریحات سالم دلیل گرایش جوانان به فضای مجازی/ برخوردهای شتابزده جواب نمی دهد

محمد خامنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از علل گرایش جوانان به صفحات مجازی و بروز پدیده هایی مانند توجه به کلیپ ها و برخی صفحات خاص در این شبکه ها نداشتن تفریحات سالمی است که دستگاههای مسئول نتوانستند آن را فراهم کنند. این در حالی است که فرهنگسازی خوبی در دادن اطلاعات به جامعه که در چه سنی و جایگاهی استفاده از چه ابزاری برایش مناسب است انجام نشده است.

وی ادامه داد: بروز این اتفاقات در شبکه های اجتماعی به افکار ضد اجتماعی بر میگردد که در جامعه وجود دارد. در حال حاضر گنجایش لازم برای استفاده از این ابزار ها در جامعه وجود ندارد.

این روانشناس با انتقاد از برخی رفتارهای شتاب زده در برخورد با سازندگان برخی کلیپ ها گفت: دنیا تمامی این موارد را می بیند و بهتر است روی اینگونه مسائل انگشت نگذاریم و آنها را بزرگ نکنیم. در مقابل باید اقداماتی انجام شود تا گرایش به دیدن و فراهم شدن ساخت کلیپ ها و صفحات هنجارشکن به حداقل برسد. ضمن اینکه اگر موضوعی نیز وجود داشت افراد جامعه زیاد تحت تاثیر قرار نگیرند.

خامنه با اعلام اینکه در پیشگیری بسیار ضعیف عمل کردیم، افزود: البته منظور از پیشگیری مسدود کردن شبکه ها نیست. حال که نتوانستیم در حوزه پیشگیری موفق باشیم باید روی روش های استفاده و آموزش این موضوع کار کنیم. انسانهای نرمال گرایشی به اینگونه صفحات و کلیپ ها ندارند و در صورتی که در مواردی به این سمت گرایش پیدا کنند تحت تاثیر قرار نمی گیرند. باید مانند برخی کشورهای دارای اعتدال به سمتی برویم که دسترسی وجود دارد اما جوانان تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

به گفته این روانشناس در حال حاضر که در مرحله پیشگیری نتوانستیم موفق باشیم باید از شیوع این موارد با حساسیت زایی بی مورد جلوگیری کنیم. حرف زدن در مورد این موضوع سخت است چون عوامل ترمیم کننده و برگشت به حالت قبل غیرممکن و غیرقابل دسترس است. عوامل مختلفی در بازگشت نقش دارند و عده ای باید در راه اخلاق و این موضوع قربانی می شوند.