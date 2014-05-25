"طرح تحول سلامت" در كشور نیازمند نظارت قوی است/ طرح پزشك خانواده به طور كامل اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حسن هاشمي ظهر يكشنبه در حاشيه بازديد از دو بيمارستان بعثت و اكباتان همدان در جمع خبرنگاران و در مورد اجراي طرح تحول سلامت اظهار داشت: به هر حال در اجراي هر طرح ممكن است كاستي هایی وجود داشته و يا كوتاهي شده باشد، برای پرهیز از مشکلات در اجراي اين طرح يك بخش نظارتي وجود دارد.

وي با بيان اينكه اين طرح از سه مسير نظارت مي شود، بيان داشت: اطلاعات انجام طرح هر روز به ستاد گزارش مي شود و به ستاد مركزي و ستاد دانشگاه گزارش مي شود و در مواردي كه كوتاهي شده است تذكر داده مي شود و در برخي موارد كه مشكل جدي بوده، متناسب با همان هم اقدام جدي انجام مي شود.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با اشاره به اينكه در طول اجراي طرح هم مراقبت ها وجود دارد، عنوان داشت: مراقبت در اين حوزه تضمين كننده سلامت و اجراي موفقيت آميز طرح است و مهمترين قسمتي كه به آن توجه مي شود بحث نظارتي است.

هاشمي ادامه داد: خوشبختانه اين طرح راه افتاده و به تدريج هم جا مي افتد و همكاران متوجه مي شوند كه اجراي اين طرح چه فوايد و بركاتي دارد البته بايد گفت كه براي رسيدن به مرحله مطلوب زمان طولاني بايد صرف شود ولي نظارت جدي بر طرح انجام شده و اين نظارت از طرق مختلف انجام مي پذيرد.

وي در مورد اينكه برخي افراد اذعان دارند كه با اجراي طرح بيمه سلامت مراجعات غير ضروري به بيمارستان ها بيشتر شده است، ابراز داشت: بنده اين حرف را قبول ندارم و برخي ها كه در اين مورد نگران هستند خدمت بزرگ دولت را ناديده مي گيرند.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه هر روز آمار مراجعين در طرح بيمه سلامت بدست مي رسد، افزود: حتي مي توان گفت كه بار مراجعات به بيمارستان ها كمتر از آن چيزي است كه پيش بيني شده بود اما با اين حال بيمارستان ها بايد از لحاظ پذيرش بيمار آمادگي داشته باشند.

هاشمي با بيان اينكه در چند سال آينده چهره بيمارستان هاي همدان جديد و نو مي شود، اظهار داشت: اگر فضاهاي بيمارستان ها هم اصلاح شود موجب رضايت مندي بيشتر مردم مي شود اما در اجراي اين طرح شاهد هجوم بيماران به بيمارستان نبوديم.

وي در مورد بازديد از بيمارستان هاي همدان گفت: كيفيت خدمات دهي بيمارستان هاي همدان در وضعيت خوبي قرار دارد و باعث خوشحالي است كه متخصصين برجسته اي در رشته هاي مختلف و اكثرا تمام وقت در بيمارستان هاي دولتي فعاليت مي كنند.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه وضعيت هتلينگ در برخي بيمارستان هاي همدان مناسب نيست، اظهار داشت: جايگزين بيمارستان اكباتان همدان بيمارستان فرشچيان است و اين بازديد هم انگيزه مضاعفي شد تا بيمارستان فرشچيان هر چه زودتر به بهره برداري برسد.

هاشمي ادامه داد: اميدواريم كه باهمت مسئولين استان هم بيمارستان اكباتان جديد كه 30 درصد پيشرفت فيزيكي دارد به زودي به بهره برداري برسد.

وي در مورد سئوال يكي از خبرنگاران در مورد طرح پزشك خانواده نیزگفت: بنا نيست طرح پزشك خانواده به طور كامل در دولت يازدهم اجرا شود ولي اجراي طرح پزشك خانواده را ضرورت مي دانيم و اين طرح در دو استان مازندران و فارس پيگيري مي شود و در شهر هاي زير 20 هزار نفر اين طرح اجرايي مي شود و به تدريج به حاشيه شهر ها منتقل مي شود.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين مورد عنوان داشت: فكر مي كنم این طرح را بعدي ها هم ادامه بدهند و آسيب جدي كه پزشك خانواده ديد به دليل فضايي بود که ايجاد شد و سرعت را به كيفيت ترجيح داد و بايد اين طرح با آرامش انجام شود چرا كه نياز به زير ساخت دارد و بايد آن را با تدبير انجام داد.