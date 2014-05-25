بخش تعاون در زنجان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اسنان، افزود: در حال حاضرسه هزارو 856 تعاونی در زمینه های مختلف کشاورزی، خدمات و صنعت در استان زنجان وجود دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی 25 درصد است که تا کنون تنها پنج تا هشت درصد این برنامه محقق شده است.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان،تشکیل شرکت‌های تعاونی را اقدامی برای رفع مشکل اشتغال عنوان کرد و گفت: سازماندهی سرمایه‌های کوچک باعث می شود این شرکتها تقویت شوند.



غریوی تاکید کرد: تعاون بهترین بستر برای رفع مشکل بیکاری در جامعه است و در این راستا باید به ظرفیتهای موجود در بخش تعاون توجه ویژه شود.

وی افزود: افزایش جایگاه تعاون در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی و اجتماعی در جامعه ضروری است.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، با اشاره به اینکه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد یاد آورشد: توسعه اقتصادی و اجتماعی در گرو توجه به بخش تعاون می باشد بنابراین باید به این بخش توجه شود.

غریوی گفت: 90درصد مردم استان زنجان از خدمات ارائه شده از سوی این سازمان در زمینه های مختلف کارگری، کارفرمایی، خدمات تامین اجتماعی و بیمه ای بهرمند می شوند.

وی یاد آورشد: این سازمان در سالجاری برای تحقق شعار سال برنامه های کاربردی در دستور کار دارد.