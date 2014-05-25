تحریمها را باید خنثی کنیم/ لزوم حمایت از مذاکرات هسته ای و تیم مذاکره کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر یکشنبه در مراسم روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی که به مناسبت فتح خرمشهر نامگذاری شد، اظهار داشت: کرمانشاه و کرمانشاهی ها در پیروزی انقلاب و نظام در دوران دفاع مقدس تقش بی نظیری داشتند و با شجاعت تمام در سه جبهه می جنگیدند.

وی افزود: جبهه اول در شهرهای اشغالی خود نظیر قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب بود، جبهه دوم مبارزه با گروه های ضد انقلاب و جبهه سوم هم اعزام نیرو به جبهه های خوزستان بود که این اوج ایثار و شهامت مردمان کرمانشاه بود که همگان مشاهده کردند.

رضایی خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه علاوه بر حضور فعال و چشمگیر در جبهه غرب با اعزام نیرو به جبهه های جنوب هم نقش خود را در پیروزی شکوهمند دوران دفاع به خوبی ایفا کردند.

وی یادآور شد: کرمانشاه در عملیات شکوهمند بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد 46 شهید و بیش از یکصد جانباز تقدیم اسلام و انقلاب کرد تا حضوری بسیار فعال و چشمگیر در دوران دفاع مقدس ایفا کرده باشد.

10 سال حضور کرمانشاه در جنگ دلیل عقب افتادگی این استان است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش اظهار داشت: با محاسبه مبارزات مردم کرمانشاه در دوران شکل گیری انقلاب و پس از آن در دوران دفاع مقدس، این استان 10 سال درگیر جنگ و دفاع بوده است و همین مسئله باعث عقب افتادگی این دیار از بحث توسعه و پیشرفت شد.

رضایی تصریح کرد: در این دوران طولانی نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این استان نشدند و همین شد که کرمانشاه مقاوم نسبت به سایر استان هایی که درگیر جنگ نبودند از توسعه و پیشرفت بازماند.

به زاگرس نشینی خودم افتخار می کنم

وی ادامه داد: امروز زمان کار و سازندگی فرا رسیده است و باید با همت مسئولین استانی و حمایت های مقامات کشوری زمینه های توسعه و پیشرفت همه جانبه این دیار همیشه سرافراز و زاگرس نشین که خودم جزو زاگرس نشینان هستم و به آن هم افتخار می کنم فراهم شود.

رضایی گفت: مرزهای کرمانشاه در حالی توان صادرات 10 میلیارد دلاری را دارند که در حال حاضر تنها شاهد صادرات سه میلیارد دلاری از این مرزها هستیم که آن هم تنها یک میلیارد دلار سهم خود استان است در حالی که باید روی این موضوع بیشتر کار شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود به تحریم های دشمنان علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمنان وقتی دیدند از طریق جنگ و حضور در میدان نبرد کاری از پیش ببرند، حربه دیگری را در دستور کار خود قرار داده و از طریق اقتصاد وارد میدان شدند و بخشی از اقتصاد و تجارت ما را اشغال کردند.

وی با بیان اینکه نظام از مذاکرات هسته ای و از تیم مذاکره کننده حمایت می کند، خاطرنشان کرد: دلیل حمایت ما هم نظارت کامل رهبری بر جریان مذاکرات و تائید ایشان است.

اصلاح طلبان و اصول گرایان امروز باید ولایتمداری خود را ثابت کنند

رضایی با بیان اینکه امروز زمان جنگ ها و منازعات سیاسی داخلی نیست و تمامی احزاب و گروه ها باید دست به دست هم برای موفقیت و عبور کشور از تحریم های دشمنان تلاش کنند، خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان و اصول گرایانی که خود را سرباز انقلاب و نظام و پیرو ولایت فقیه می دانند امروز باید گفته و حرف خود را ثابت کنند.

وی گفت: دشمنان با علم به اینکه ایران از لحاظ اقتصادی ضعیف تر از سایر بخش هاست همین نقطه را هدف گرفته و بیشترین فشار را از این ناحیه به ملت ایران وارد می کنند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب امروز با یک جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو هستیم.

تحریم های دشمنان باید در زمین های کشاورزی و چرخ های صنعتی دفن شوند

رضایی در ادامه اظهار داشت: تحریم های دشمنان را باید در زمین های کشاورزی و چرخ های صنعتی کشور با کار و تلاش شبانه روزی دفن کنیم تا این حربه دشمنان را نیز نقش بر آب و شرشان به خودشان بازگردانده شود.

وی گفت: در اینکه ما مقداری از لحاظ اقتصادی ضعیف هستیم تردیدی نیست اما باید با کمک بخش خصوصی و حمایت و پشتوانه دولت این ضعف را از بین ببریم و کاری کنیم که فشاری به مردم وارد نشود.

رضایی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی به فضل الهی تحریم های اقتصادی را پشت سرخواهد گذاشت و دشمنان از این حربه هیچ بهره ای نخواهند برد.

هیچ موشک و هواپیمایی نمی تواند امنیت ایران را تهدید کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: اقتدار سیاسی و توان بالای دفاعی ایران امروز به گونه ایست که هیچ موشک و هواپیمایی نمی تواند امنیت کشورمان را تهدید کند.

رضایی ادامه داد: امکانات موشکی و تسلیحات پیشرفته ای که در اختیار داریم عملا اجازه هرگونه عکس العمل و واکنش را از دشمنان گرفته است تا ایران اسلامی امروز از لحاظ سیاسی جایگاه ممتازی در جهان داشته باشد.

فتح خرمشهر اقتدار انقلاب را به جهانیان ثابت کرد

وی همچنین به عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، اشاره کرد و گفت: فتح خرمشهر اقتدار و عظمت انقلاب را به جهانیان ثابت و به آنان فهماند که نمی توانند نظام را شکست دهند.

رضایی گفت: آزادی خرمشهر ثابت کرد انقلاب اسلامی تا ابد پایدار است و در ادامه نیز روحیه رزمندگان را بسیار مضاعف کرد تا آن جا که در چهار سال پایانی جنگ دشمنان به ما التماس می کردند که دست از سرشان برداریم و شهری از عراق را تصرف نکنیم.

وی گفت: ما در اواخر جنگ آنچنان قدرتمند شده بودیم که حتی تا مرزهای عراق نیز نفوذ کردیم و عملا دشمنان را به قبول شکستی مفتضحانه واردار کردیم.

رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تبعیت از ولایت فقیه و وحدت و همدلی میان مسئولین زمینه های اقتدار بیش از پیش کشورمان فراهم و روزی فرا برسدکه ایران در تمامی ابعاد به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شود.