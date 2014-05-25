اجرای طرح هادی در سطح روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی نیازمند تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدي صبح یکشنبه در نشست بررسي موانع و مشكلات مناطق زلزله زده با بیان این مطلب از مسوولان دولتی خواست تا با اختصاص اعتبار برای اجرای طرح هادی در سطح روستاهای زلزله زده و پیگیری های لازم در این خصوص اقدامات جدی را انجام دهند.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خيريه استان لازم است نسبت به تعهدات خویش در خصوص احداث و تکمیل تعدادی از مساجد در روستاها اقدامات لازم را انجام دهند.

این جلسه با حضور مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جهاد كشاورزي، شركت گاز، آب و فاضلاب روستايي آذربايجانشرقي، مديركل مديريت بحران استانداري، فرماندار شهرستان هريس و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان جلسه بررسي موانع و مشكلات مناطق زلزله زده شهرستان هريس در محل سالن اجتماعا ت فرمانداري برگزار شد.

گفتنی است، فرماندار محترم شهرستان هريس از عملكرد خوب بنياد مسكن انقلاب اسلامی آذربايجان شرقي به جهت عملکرد خوب و تلاش های شبانه روزی در راستای زلزله اخیر در سطح استان تقدیر و تشکر كرد.