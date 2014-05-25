همدان در ورزش های زمستانی از پتانسیل بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر یورو ویچ پتروف ظهر یکشنبه در نشست بررسی روابط دو جانبه استان همدان و استان سوردلوفسک روسیه ضمن تشکر از استقبال همدانی ها از هیئت تجاری روس با بیان اینکه دیروز مذاکرات خوبی انجام شد، اظهار داشت: دیروز در استان همدان اشخاصی را پیدا کردیم که می خواهند صنایع و معادن استان همدان را در بخش های متالوژی، الکتریک و برق و آنچه مربوط به ساختن خطوط راه آهن می شود، بالا بکشند.

وی با بیان اینکه درخصوص ارتقای بخش سلامت و پزشکی استان همدان نیز مذاکراتی انجام شد، عنوان کرد: همچنین در مورد گیاهان دارویی و انچه مربوط به علم و دانش و آموزش عالی می شد و همچنین در خصوص پارک های تکنولوژی و کشاورزی صحبت هایی انجام شد.

معاون نخست وزیر منطقه استان سوردلوفسک و سرپرست هیئت تجاری روسیه با بیان اینکه استان سوردلوفسک یک استان صنعتی است ولی در بحث کشاورزی به اندازه همدان ارتقا نیافته است، عنوان کرد: بیش از 70 درصد تولیدات ناخالص استان سوردلوفسک روسیه در بخش صنعت بوده و سهم کشاورزی در تولید نا خالص 15 درصد است.

یورو ویچ پتروف با بیان اینکه آمادگی داریم تا در بخش کشاورزی به استان همدان کمک کنیم، بیان کرد: استان سوردلوفسک در بحث بیولوژی و انچه مربوط به بذر و حفاظت می شود استانی پیشرفته است و در کشور روسیه جایگاه بالایی دارد.

وی با بیان اینکه حاضریم محصولات کشاورزی همدان را خریداری کنیم چراکه همه دنیا می دانند که ایران پسته، سبزیجات و کشمش بسیار خوبی دارد، بیان کرد: برای انجام دادن هز کاری باید طبق فرایندهای دولت ها و حکومت های مرکزی ایران و روسیه کار کنیم و از طریق دولت مردان فرایند کاغذ بازی را به حداقل برسانیم تا مشکلی پیش نیاید.

معاون نخست وزیر منطقه استان سوردلوفسک و سرپرست هیئت تجاری روسیه با بیان اینکه در بخش لوجستیک و حمل و نقل کالاها باید همه مسائل حل شود، عنوان کرد: این سفر بسیار موفقیت آمیز بود و علارغم مطالعاتی که درباره ایران داشتم در این سفر متوجه بسیاری از مطالب شدم و متوجه شدم که شهر همدان نه تنها گهواره تمدن ایران بلکه گهواره تمدن جهان است.

الکساندر یورو ویچ پتروف با بیان اینکه در استان همدان همانند استان سوردلوفسک ورزش زمستانی از جایگاه خوبی برخودار است، ادامه داد: پس از بازگشت به روسیه به وزیر سیاحت و گردشگری اطلاع می دهم تا درخصوص تبادل ورزشکار و گردشگر با مسئولان استان همدان مذاکراتی داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در صورت دریافت دعوت نامه با کمال میل در همایش سرمایه گذاران به میزبانی همدان شرکت می کنیم، عنوان کرد: دعوت می کنیم تا شما نیز در نمایشگاه تکنولوژی های برتر شرکت کنید و این دعوت یک دعوت جدی است.

معاون نخست وزیر منطقه استان سوردلوفسک و سرپرست هیئت تجاری روسیه افزود: اگر فرصت شود می توانیم در نمایشگاه تکنولوژی های برتر به جمع بندی اساسی و عملی برسیم تا تمام تفاهمنامه هایی که امضا می شود ثمری داشته باشد.

یورو ویچ پتروف با بیان اینکه پس از نمایشگاه تکنولوژهای برتر نمایشگاهی نیز در حوزه صنایع و معادن برگزار خواهد شد که حتما دعوت نامه خواهیم فرستاد، بیان کرد: مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه انتخاب درستی انجام داد و هیئت روس را به استان زادگاه خود فرستاد.

رئیس آژانس تجاری روسیه در ایران در ادامه با بیان اینکه هیئت دولت و حکومت فدارسیون روسیه از تحریم های یک طرفه علیه ایران حمایت نمی کند، بیان کرد: هیئت دولت یکسری قدم های مشخص برای مقابله با تحریم ها علیه ایران بر می دارد.

آندره لودنسکی با بیان اینکه وزیر امور خارجه روسیه و نخست وزیر روسیه فکر کردند که چگونه می توانند احترام خود را نسبت به ایران و مردم ایران ابراز کنند، عنوان کرد: تصمیم گرفته شد از بهترین منطقه روسیه که دارای پتانسیل صنعتی است هیئت تجاری بلند پایه به زادگاه دکتر سنایی فرستاده شود.

وی در پایان سخنانش عنوان کرد: برای شرکت در همایش سرمایه گذاران به میزبانی همدان سعی می کنم با ترکیبی از هیئت تجاری مهم و فعالان اقتصاد روسیه در این همایش شرکت کنم و منتظر حضور هیئت همدانی در استان سوردلوفسک هستیم.