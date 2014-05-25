سوریه به مواضع و اصول خود پایبند است/فلسطین قضیه محوری دمشق باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز اظهار داشت: سوریه در معرض بزرگترین و شدیدترین تحریف وقایع و انعکاس اخبار کذب از سوی برخی رسانه ها قرار گرفته است به طوری که هیچ کشوری در دنیا تاکنون هدف چنین هجمه ای قرار نگرفته است.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه با تمام توان خود تلاش می کند حقایق این کشور را بیان کند و رویدادهای داخل سوریه را به شکلی که هست نشان دهد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تصریح کرد: تاکید می کنم سوریه ای که آن را معرفی کرده اید به مواضع و اصول خود پایبند است و از آن چشم پوشی نمی کند.

عمران الزعبی خاطرنشان کرد: سوریه همواره حامی مقاومت فلسطین خواهد بود و در تمام لحظات و تمام مسائل بر حق در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همچنین حامی عراق خواهد بود.

وی در ادامه گفت: قضیه فلسطین قضیه محوری سوریه باقی خواهد ماند و مناقشه اعراب و اسرائیل جزء قضایای اساسی سوریه باقی خواهد ماند.