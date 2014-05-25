کلیت احداث طرح دروازه ورودي استان گلستان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی و هماهنگی و بررسی طرح پیشنهادی احداث دروازه وردی استان گلستان که در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزار شد، گفت : جهت معرفی جاذبه های گردشگری فرهنگی تاریخی و معرفی هرچه بیشتر شاخص های معماری و هنرهای سنتی منطقه، پیرو جلسات و بازدیدهایی که با استاندار محترم ، نماینده محترم ولی فقیه در استان ، مراجع معظم تقلید و دیگر دست اندرکاران هماهنگی خدمات سفر استان بزرگان استان داشتیم ، جرقه ذهنی طرح دروازه ورودي استان گلستان ایجاد گردید.

رئیس کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان گفت : پیرو پیشنهاد و نظریه ارشادی این عزیزان که به نوعی حرف و خواسته مردم است مقرر شد : به جهت تفکیک مرز ورودی به استان گلستان از دیگر استانهای همجوار ، نماد یا یادمانی که به نوعی معرفی کننده استان نیز باشد جهت این موضوع اختصاص داده شود.

مروتی تاکید گردید : لزوم طراحي سردر بر اين سرزمين تاريخي با اهداف مهمي چون ايجاد جايگاهي مناسب جهت معرفي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي در يك نگاه ، معرفي گوناگوني اقليم ، ايجاد ساختاري جهت بازشناسي برخي از رسوم و ارزش هاي ديرينه ي اين منطقه ، و... می باشد.

وی همچنین گفت : بهمین منظور طرح اولیه ای ، پس از برگزاری ماهها جلسه کارشناسی ، از سوی مجموعه اداره کل میراث فرهنگی استان ارائه شد که از این عزیزان تقدیر و تشکر میشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد : اين طرح كه مورد بررسي كارشناسان سازمان میراث فرهنگی و معماران استان قرارگرفته است ارائه ي پيشينه اي كوچك از تاريخ معماري اين سرزمين، در غالب ساختاري دعوت كننده است كه طرح مفهومی اصلي آن لايه هاي معماري جلگه اي و جنگلي استان است.

شایان ذکر است که در این جلسه؛ مقرر شد دستگاههای مرتبط با موضوع اعم از راه و شهرسازی ، میراث فرهنگی ، راهنمائی و رانندگی ، حمل و نقل و پایانه ها غیره درخصوص روش بررسی و انتخاب طرح نهائی اعم از مناقصه یا مسابقه و غیره ، ارائه دهند و همچنین در اسرع وقت ، نظرات پیشنهادی خود را درخصوص طرح اولیه ارائه شده از سوی میراث فرهنگی و مکان یابی آن ارسال نمایند.