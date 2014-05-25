بیش از 64 مركز براي خريد گندم در گلستان داير شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا افشار، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: در حال حاضر با ايجاد بیش از 64 مركز خريد در سطح استان ، آمادگي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان را در سال زراعي جاري دایم.

وی با بيان اينكه مطابق دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران اولویت خرید و ذخیره سازی با مراکز ملکی و دولتی است گفت : با هماهنگي هاي صورت گرفته بخش دولتی و خصوصی متناسب با ميزان حجم گندم برداشت شده، مراكز خريد متعددی را در اقصی نقاط استان راه اندازی خواهد کرد .

وی گفت: كشاورزان با رعايت اصول برداشت و حمل گندم مي توانند محصول خود را به اين مراكز تحويل دهند.

افشار ادامه داد : در هر مرکز خرید گندم عاملین ذیحساب ، ناظرین خرید و نماینده بانک سپه حضور فعال و پررنگ دارند و در نظر است وجه قابل پرداخت به کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن پس از تحویل گندم به سیلوها و مراکز نگهداری توسط بانک عامل پرداخت می گردد.

وی خاطرنشان کرد : طي هماهنگي هاي به عمل آمده و تشكيل ستاد نظارتي متشكل از نمايندگان تام الاختيار كليه سازمان ها و ادارات مرتبط با خريد محصولات كشاورزي و با اعمال تدابير نظارتي خاص در این فصل ، امر خريد گندم كشاورزان در کلیه مراكز خريد اعم از دولتی و خصوصی نظارت خواهد شد.

براساس برآوردهاي انجام شده، در سال زراعي 93 ، حدود 700هزار تن گندم در استان گلستان برداشت خواهد شد.

شایان ذکر است زمان برداشت گندم هر سال طبق اعلام کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی استان از اوایل خردادماه آغاز و تا اواخر مردادماه ادامه مي يابد.