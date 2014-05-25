جاده های دسترسی به معادن در زنجان وضعیت نامناسب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون تصادفات استان، افزود: در خوب بودن مردم استان زنجان شکی نیست ولی مردم استان نسبت به وضعیت موجود در آسفالت ریزی خیابانها و جاده ها که از بیت المال است توجه نمی کنند.



وی اظهار داشت: کل آسفالت در برون و درون شهری زنجان از بین رفته و مغایر با سایر استان ها است و فرق می کند.



دادستان زنجان گفت: استان زنجان در بحث آسفالت ریزی جاده ها برون شهری و درون شهری در زیر ساختها مشکل دارد .



حجت الاسلام مظفری، به بحث معادن اشاره کرد و گفت: معادن با حمل بارهای سنگین آسفالت ها را از بین می ببرند و اینها می ماند و اصلاخ هم نمی شود.



وی در ادامه گفت: جاده های ساخته شده زنجان تحمل حمل بار معادن زنجان را ندارند بنابراین معادن باید بابت خرابی جاده ها خسارت بدهند.



دادستان زنجان، به پل عابر پیاده اشاره کرد و گفت: در سطح شهربرای راه اندازی پل عابر هزینه شده ولی مجهز به برق نیستند و افراد سالخورده نمی توانند از پل رد شوند بنابراین شهرداری به این امر توجه ویژه داشته باشد و در این امر کوتاهی کرده است.

حجت الاسلام مظهری گفت: در اسلام آباد نقاط جادثه خیز بسیار است ودر تصادفات نقش بسیار بسزایی دازد شهرداری برای حل این مشکل این نقاط حادثه خیز چاره اندیشی کند.



دادستان زنجان، به نبود سرعت گیرهای استاندارد و مناسب و کافی، نبودن پل های عابر پیاده در سطح شهر اشاره کرد و گفت: این مشکل ناشی از کوتاهی شهرداری است.

حجت الاسلام مظفری گفت: مشکل شهرداری ساماندهی پل های عابر پیاده و ساخت اصولی سرعت گیرها است.

وی به نبود خدمات مناسب در اتوبان های زنجان اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی پیمانکار این است که اتوبان ها را در کنار دریافت عوارض ، خدمات مناسب و قانونی به مسافران داشته باشد.

دادستان زنجان گفت: اتوبان باید شرایط اتوبان را داشته باشد.

