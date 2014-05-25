نشست کادر سرپرستی بازیهای آسیایی اینچئون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک، این نشست با حضور کیومرث هاشمی رئیس،شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی و نمایندگانی از حوزههای حراست، دفتردبیرکل، بینالملل، تشریفات، فرهنگی و روابط عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد.
در ابتدای این نشست کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت این گروه در راستای هماهنگی هر چه مطلوبتر و بدون دغدغه کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی اعلام داشت: شرح وظایف واحدهای مختلف معین و میبایست این عزیزان بطور هفتگی گزارش فعالیتها و اقدامات خود را در خصوص نحوه فعالیت و اقدامات انجام شده، به دفتر دبیر کل ارائه دهند تا ضمن بررسی آنها و بر طرف کردن مشکلات احتمالی در جهت هر چه بهتر و مطلوبتر شدن کارها به هنگام اعزام کاروان ورزشی کشورمان باشیم.
وی ادامه داد: بدون تردید ارائه گزارشات هفتگی در خصوص کارهای انجام شده به ما کمک خواهد کرد تا در جهت چه بهتر شدن کارها پیش برویم.
در ادامه شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن ارائه گزارشی در خصوص نشست شورای المپیک آسیا در بحرین با حضور مسئولان برگزاری بازیهای آسیایی اینچئون و نمایندگان کمیتههای المپیک کشورهای مختلف ابراز داشت: در این نشست در خصوص تغذیه، ترانسپورت، ثبتنام،محل اسکان و گرفتن ویزا برای همراهان،گرفتن بلیت از بهترین خط هوایی و دیگر اقدامات لازم برای اعزام کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی اینچئون صورت پذیرفته است.
دبیر کل کمیته تصریح کرد: اعضای نشست میبایست ضمن پیگیری هر روزه و دقیق مسئولیتهای خود و ارائه گزارشات مکتوب شرایطی را در نهایت فراهم آوردند تا ورزشکاران کشورمان با خیالی آسوده در رقابتهای برون مرزی فوق حضور یابند و برای کشورمان افتخار آفرینی کنند.
سپس نمایندگان واحدها و کمیتههای مختلف به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود پرداخته و در نهایت مقرر شد نشستهای هفتگی کادر سرپرستی اعزامی به بازیهای آسیایی اینچئون، المپیک نوجوانان نانجینگ وساحلی پوکت با حضور دبیر کل هر هفته و رئیس کمیته ملی المپیک یک هفته در میان برگزار گردد.
نظر شما