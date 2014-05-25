علیرغم کمبودها با فرهنگ سازی می توان مدارس را با کمک مردم اداره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی ظهر یکشنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان بشرویه با اشاره به برنامه کاری و نحوه فعالیت خود اظهار کرد: در کار آموزش و پرورش باید از توجه به مسائل حاشیه ای پرهیز شود تا که رسالت اصلی خود را فراموش نکنیم.

وی افزود: من نگاهی رو به آینده دارم و در اولویت کار آینده، کارم برایم حائز اهمیت است.

لامعی با بیان اینکه آموزش و پرورش بسیار گسترده و بزرگ است، اظهارداشت: گستردگی آموزش و پرورش به پهنای ایران اسلامی است و در آموزش و پرورش هر اتفاقی که می خواهد بیفتد از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ضمن اشاره به اهمیت فراوان آموزش و پرورش هم در نزد مردم و هم مسئولین بیان کرد: آموزش و پرورش پل ارتباطی بین حاکمیت و ملت است و هر اتفاقی می خواهد در یک جامعه بیفتد از آموزش و پرورش ظهور می کند.

لامعی گفت: امروز اکثر جوامع متوجه اهمیت و نقش بسزای آموزش و پرورش شده اند و با توجه با اینکه هر عملی چه پیشرفت و یا نابودی یک ملت از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر است این مهم بایستی از مقطع ابتدایی انجام شود.

وی ادامه داد: لذا رسالت معلمین بسیار مهم است چرا که یک نوجوان و جوان بهترین دوران زندگی خود را در مدارس می گذراند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه آموزش و پرورش بشرویه دارای دو ویژگی شاخص و مهم بوده که سبب تمایز این شهرستان با سایر شهرستان های استان شده است، اظهار داشت: یکی از این ویژگی ها فعالیت بسیار چشمگیر بشرویه در زمینه تحصیلی، علمی، پرورشی و دیگری در بحث فرهنگ سازی ساختن مدرسه است.

وی این دو ویژگی بشرویه را حتی در سطح کشور هم قابل توجه دانست و افزود: این ویژگی های برجسته نشان از این است که مردم بشرویه بسیار به آموزش و پرورش بها می دهند و برای آن ارزش قائل هستند.

لامعی بیان کرد: خوشبختانه بشرویه از شهرهایی است که در زمینه ساماندهی نیروی انسانی کمترین مشکل را دارد و شهرستانی بوده که می توان گفت حاشیه کمی دارد و یا بدون حاشیه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در بدترین دوران از لحاظ مالی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: در آغاز به کار در این پست بدهی هایی بسیاری چون بدهی 48.5 میلیارد تومانی برای خراسان جنوبی را داشته ایم.

لامعی افزود: خوشبختانه در همان روزهای پایان سال 92 با تلاش تمامی افراد توانستیم پاداش پایان خدمت همکاران سال 92 که حدود حق فیش 295 نفر بازنشسته بود را برای همگی به صورت همزمان پرداخت کنیم.

وی با اشاره به مشکلات و کمبود های فراوان پیش رو اظهار داشت: مشکلات و کمبود ها بسیار است اما با فرهنگ سازی می توان مدارس را با جیب مردم اداره کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: اگر مردم بدانند وضع دولت خوب نیست خود به صحنه می آیند و به یاری دولت خواهند پرداخت.

وی افزود: همانگونه که مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس به صحنه آمدند و کشور را از بحران نجات دادند این بار نیز به کمک دولت خواهند آمد.

لامعی اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش با فرهنگ سازی و شیب ملایم به سمت مردم برود مردم نیز به سمت آموزش و پرورش می آیند.

وی از اختصاص 26 درصدی بودجه به آموزش و پرورش خبر داد و بیان کرد: اعتبارات هنوز ابلاغ نشده است که با ابلاغ اعتبارات مشکلات حل خواهد شد.

وی گفت: آموزش و پرورش دستگاه بزرگی است به طوری که در استان خراسان جنوبی 75 درصد کارمندان دولت از آموزش و پرورش و 25 درصد باقی از سایر ادارات هستند.

لامعی بیان کرد: ما در آموزش و پرورش در ماه 27.5میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم و با وجود تمام مشکلات 9 میلیارد و 300 میلیون تومان پاداش پرداخت شده است.