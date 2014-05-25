میزان ذخیره قطعی معدن فسفات چرام 80 میلیون تن است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از طرح فسفات چرام بر آغاز فعالیت مجدد این معدن تا 10 خرداده ماه جاری تاکید کرد.

وی گفت: سرمایه گذار جدید طرح فسفات چرام برای فعالیت مجدد آن برنامه زمانبندی از میزان پیشرفت کار ارائه دهد.



خادمی بر آغاز تجهیز، استخراج و تولید این معدن تاکید کرد و بیان داشت: مسئولین نیز آمادگی کامل در تامین منابع تسهیلاتی، صدور مجوزها و تسهیل در امور دارند.

وی عنوان کرد: همه دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق ، گاز و راه آمادگی هر گونه خدمات لازم را به این معدن ارائه می دهند.

استاندار اظهار امیدواری کرد: سرمایه گذار جدید توان فنی را داشته باشد که بتواند چرخه تولید این معدن را تکمیل کند.

استانداراین طرح را موجب رونق و اشتغال در این منطقه دانست و بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد.

وی افزود: بهره برداری از معدن فسفات چرام موجب اشتغالزایی 800 نفر به طور مستقیم می شود

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وی عنوان کرد: ارز آوری و سود دهی بالای این طرح اقتصادی و تولیدی و برگشت سریع سرمایه از مزیتهای این پروژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، معدن فسفات چرام یکی از بزرگترین معادن فسفات کشور محسوب می شود که تاکنون هیچ بهره برداری از آن صورت نگرفته است.

عملیات اکتشافی این معدن در سال 1349 آغاز شد و در سال 1372 به پایان رسید و به گفته کارشناسان این معدن دارای ذخیره قطعی 81 میلیون تن و ذخیره احتمالی 280 میلیون تن فسفات با عیار متوسط 10 درصد است.

این معدن در لیست طرحهای 15 گانه آمایش صنعتی و معدنی استان قرار دارد و یکی از طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی استان به شمار می رود.

دسترسی به محورهای ارتباطی اهواز به شیراز و نزدیکی به بنادر خلیج فارس از مهمترین ویژگیهای معدن فسفات چرام است.