حامد اصغری دبیر اجرایی اولین نمایشگاه نگارخانه های جهان در ایران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره هدف از برپایی نمایشگاهی از آثار بزرگان هنرهای تجسمی جهان در کشورمان توضیح داد: این نمایشگاه با سه هدف عمده برگزار می شود؛ اول آن که تلاش کردیم با دعوت از هنرمندان و نگارخانه‌داران خارجی به ایران به عنوان مهد تمدن خاورمیانه و جهان نشان دهیم که همه تبلیغاتی که علیه ایران در سطح دنیا صورت می گیرد،‌ واقعیت ندارد. دوم آن که سعی داریم هنر هنرمندان خارجی را در کنار آثار هنرمندان ایرانی یک جا به نمایش بگذاریم تا سبک و نگاه هنرمند ایرانی قابل مقایسه با هنرمندان دیگر دنیا باشد و فرصتی برای مخاطب ایرانی ایجاد کند تا همه این آثار را در کنار هم مشاهده کند.

دبیر اجرایی اولین «نمایشگاه گالری‌های جهان در ایران» با اشاره به امکان ارائه آثار هنرمندان ایرانی در کنار آثار هنرمندان خارجی توضیح داد: یکی از اهداف ما برقراری ارتباط هنرمندان ایرانی با خارجی است به طوری که این ارتباط محدود به چند حراجی و نمایشگاه خاص نباشد که از سوی دیگران طراحی می‌شود.

او در ادامه سخنانش به حضور 30 گالری از 20 کشور جهان نظیر اسپانیا، ترکیه، سوییس، پرو و نمایش آثار 120 هنرمند در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، مجسمه سازی و هنر جدید اشاره کرد که قرار است این آثار هنری ایران و جهان با حمایت موسسه نسل آفتاب از 4 تا 8 تیرماه در باغ‌موزه قصر برپا شود.

اصغری، ارتباط مستقیم و مستمر بین گالری های ایران و دیگر کشورها را از جمله اهداف این نمایشگاه عنوان کرد و در ادامه درباره ارائه اصل آثار هنرمندان مطرح دنیا از جمله پیکاسو، سالوادور دالی و خوان میرو در این نمایشگاه توضیح داد: ما در حال حاضر با سه تن از صاحبان آثار خوان میرو، پابلو پیکاسو و سالوادور دالی صحبت کرده ایم که آثار این سه هنرمند را نیز در این نمایشگاه به نمایش بگذاریم.

او با اشاره به مشکلات بیمه این آثار و مسائل مالی و حقوقی آن توضیح داد: ما برای ورود آثار این هنرمندان با چند مشکل روبرو هستیم که بیمه این آثار از آن جمله است. به طور مثال تابلو نقاشی پیکاسو 2.8 میلیون دلار قیمت دارد که بیمه کردن چنین اثری سخت است و شرکت های بیمه ایران هم امکان بیمه چنین آثار گرانبهایی را ندارند. البته ما توانسته ایم طی مذاکراتی با صاحبان این آثار به نتایج مثبتی در این زمینه دست پیدا کنیم که اگر بتوانیم شرایط آنها را برایشان فراهم کنیم، نمایش آثار بزرگان هنر دنیا در ایران دور از دسترس نیست.

اصغری از انجام مذاکراتی برای حل مسائل و مشکلات حضور این آثار در ایران گفت: با گروه‌های مختلفی برای جلب حمایت از این نمایشگاه مشغول مذاکره هستیم و امیدواریم که بتوانیم به زودی به نتیجه برسیم.

او اضافه کرد: طرف خارجی ما شرکت آرت کالکت تعهدات لازم را در این زمینه فراهم کرده است اما متاسفانه با کشور ما برخورد سیاسی صورت می‌گیرد و نمی‌توان به شکل عادی این آثار را وارد ایران کرد،‌ بنابراین تلاش می کنیم با رایزنی های خصوصی این مشکلات را حل کنیم و در این راستا با یک شرکت سوئیسی وارد مذاکره شده ایم.

اصغری از قطعی شدن ورود آثار خوان میرو و سالوادور دالی در ایران خبر داد و گفت: با صاحبان آثار این دو هنرمند رایزنی شده و هیچ مشکلی برای ارائه آثار این دو هنرمند در ایران وجود ندارد چرا که از سوی شرکت های خارجی بیمه شده و مسائل مالی آن نیز از سوی صاحبان آثار حل شده است اما مشکل ما تنها درباره تابلو پیکاسو است که بسیار گرانقیمت است و هنوز در حال مذاکره برای حل مشکل بیمه و مسائل مالی آن هستیم.

وی درباره تعهدات ایران در قبال صاحبان آثار هنرمندان مطرح دنیا در ایران گفت: آنها خودشان همه هزینه ها را تقبل کرده‌اند و ما تنها تسهیلاتی را برای حضور آنها در ایران فراهم می کنیم.

اصغری با تاکید بر اهمیت برگزاری با کیفیت این نمایشگاه در ایران درباره احتمال تکرار شدن چنین رویدادی در سالهای آتی گفت: اگر برای نخستین بار این نمایشگاه در سطح کیفی بسیار خوب برگزار شود در سالهای آینده می توانیم نمایشگاه بهتر و بزرگتری را از آثار هنرمندان مطرح دنیا برگزار کنیم.

مدیر اجرایی این نمایشگاه درباره دلیل انتخاب باغ موزه قصر برای برپایی چنین نمایشگاه بزرگی عنوان کرد: باغ موزه قصر مشخصه جالب تاریخی دارد و بخشی از تاریخ معاصر کشورمان است. این جا در ابتدا یک باغ زیبا و اشرافی بوده است که در دوره ای تبدیل به زندان می شود و زندان باقی می ماند تا بعد از تغییر و تحولات طولانی دوباره به باغ موزه تبدیل می شود و این تعارض در کنار معماری و تاریخ پیدایش آن جذابیتی برای بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی ایجاد می کند.

به گفته اصغری، بخشی از عواید حاصل از نمایشگاه جهت حمایت از بیماران مبتلا به بیماری های نادر پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، برنامه ریزی برای اجرای اولین نمایشگاه گالری های جهان در ایران از اردیبهشت ماه 1392 آغاز شده و بخش بین‌المللی نمایشگاه با همکاری شرکت Art Collect و Euro Asia که خود متخصص برگزاری Art Fair در جهان است، تهیه و تدارک دیده شده است.

توضیح مهر: عکس کنار خبر اثری از پیکاسو است ولی به طور تزئینی برای خبر انتخاب شده است.