رفع چالشهای سند راهبردی در امور نخبگان/ همکاری 14دستگاه برای اجرایی شدن سند

به گزارش خبرگزاری مهر، آریا الستی صبح امروز در مراسم هم اندیشی مسئولان نهادهای فرهنگی با محوریت اجرای اقدامات فرهنگی و پژوهشی سند راهبردی کشور در امور نخبگان گفت: براساس این سند سازمان های مختلف از وظایف خود آگاه می شوند و یک هم افزایی بین دستگاه‌ها ایجاد می شود که برقراری ارتباط برعهده بنیاد ملی نخبگان است.

وی ادامه داد: برهمین اساس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در بنیاد ملی نخبگان راه اندازی شده که در پنج کمیسیون فعالیت خواهد کرد.

رئیس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور افزود: مقام معظم رهبری در اواخر دهه 80 و اوایل 90 جلسات متعددی با استعدادهای برتر و نخبگان کشور داشتند که در نهایت به این نتیجه رسیدند که بنیادی برای بررسی مسائل مربوط به نخبگان و پرورش استعدادهای برتر در سطح ملی تشکیل شود و بر همین اساس سیاستگذاری این بنیاد آغاز شد.

وی یادآورشد: در اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم قوانین مربوط به تشکیل بنیاد ملی نخبگان در شورای عالی فرهنگی به تصویب رسید و این بنیاد کار خود را در سال 1385 آغاز کرد. در آن زمان رئیس بنیاد ملی نخبگان معاون اول رئیس جمهوری بود که بعد از تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرط ریاست معاون اولی از بنیاد ملی نخبگان برداشته شد و اکنون رئیس بنیاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

الستی به اساس‌نامه بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و افزود: بنیاد ملی نخبگان دارای اساسنامه ای است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و ساختار آن هیات امنایی است و رئیس آن نیز رئیس جمهور است و از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه مجموعه آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان براساس این اساس‌نامه تدوین شده است، تصریح کرد: با گذشت حدود چهار سال از فعالیت بنیاد موفقیتهای خوبی کسب کرده است.

رئیس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور خاطرنشان کرد: در سال 1389جلسه ای در محضر مقام معظم رهبری و با حضور روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و تعدادی از وزرا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این نشست دغدغه ها و چالش ها مطرح شد.

وی ادامه داد: بعد از این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسوولیت تدوین پیشنهاد اولیه سند راهبردی کشور در امور نخبگان را به بنیاد ملی نخبگان واگذار کرد و بنیاد نیز از سال 89 کار خود را آغاز کرد. برای این منظور ستادی تشکیل شد تا چالش ها، آسیب ها، نگرانی ها و همچنین وظایف دستگاه ها در تدوین این سند را مشخص کند.

رییس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ادامه داد: پیشنهادها از مجموع نخبگان، استعدادهای برتر، مدیران و دست اندرکاران این حوزه جمع آوری و در کمیته نگارش سند راهبردی کشور در امور نخبگان بررسی شد.

وی افزود: در اسفند ماه سال 90 بنیاد ملی نخبگان نسخه قابل قبولی از این سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد و در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد که در فروردین 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه مطالعه دقیق این سند را به شورای معین واگذار کرد.

الستی ادامه داد: طی شش ماه از فروردین تا مهر ماه 91، این شورا جلساتی را به بررسی سند اختصاص داد و بعد از اعمال یکسری تغییرات جزیی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در مهر ماه 1391 به تصویب رسید و در آبان ماه همان سال توسط رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این سند در چندین فصل نهایی شد که در این فصل ها به بخش ها و چالش های متعدد در این راه اشاره شده است، افزود: یکی از مهمترین چالش های پیش رو نبود یک تعریف جامع، صحیح و هماهنگ در امور نخبگان در کشور است که در فصل اول مورد توجه قرار گرفت.

رییس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور گفت: چشم انداز، اهداف کلان سازمان ها در امور نخبگان مجموعه راهبردها برای برطرف کردن آسیب ها و چالش ها و رسیدن به اهداف کلان راهبردی در امور نخبگان برخی از موضوعات فصول مختلف این سند است.

وی ادامه داد: براین اساس پنج راهبرد کلان"استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی"، "توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان اسلامی – ایرانی"، "زمینه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه"، "ارتقای نظام سیاست گذاری و مدیریت امور نخبگان" و "توسعه زیرساخت های فرهنگی، پژوهشی و اطلاع رسانی مرتبط با نظام نخبگانی" برای برطرف کردن چالش های موجود تعریف شد.

وی افزود: حدود 14 دستگاه ، نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن این سند دارند که از جمله این دستگاه‌ها می توان به وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و صداوسیما اشاره کرد .

الستی درخصوص اینکه چه مقدار از سند راهبردی کشور در امور نخبگان اجرایی شده است گفت: فصل 4 این سند در حال اجراسازی است که تا به حال خوب پیش رفته و فصل 3 نیز بعضی از موارد آن آغاز شده است که یکی از آنان شناسایی گسترده و انجام فعالیت‌های هدایتی گسترده در آموزش و پرورش است که در ادامه همان طرح شهاب است و این طرح بدین‌گونه نیست که بگوییم انجام شده بلکه باید ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این موارد این است که بنیاد ملی نخبگان باید آیین‌نامه‌های خود را اصلاح کند.