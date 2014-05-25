کاهش نرخ جمعیت یک دغدغه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکريان بعد از ظهر یکشنبه در نشست مسئولان تبلیغات اسلامی استان با اشاره به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در مقوله نرخ رشد جمعيت ، ‌بيان داشت :‌ سياست هاي ابلاغي جمعيت در کشور را جدي بگيريم.

وي با بيان اينکه نرخ رشد جمعيت با توجه به آمارهاي ارايه شده در سال هاي آينده دچار کاهش چشمگيري خواهد شد، ‌افزود: عدم جايگزيني نيروهاي جوان براي سالمندان، ‌کاهش توليد ملي ،‌ عدم خلاقيت در کارها ،‌ مهاجر پذير شدن کشور و در نتيجه آن استفاده مهاجرين در فعاليت هايي که شايد بواسطه عدم تعلقات ملي نياز کشور برآورده نشود و... از جمله آسيب هاي کاهش نرخ رشد جمعيت در کشور است .



شکريان ادامه داد : مقام معظم رهبري محور اول سياست هاي کلي جمعيت را افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني دلالت دارد به طوري که رشد جمعيت در کشور ضمن اينکه هر تولد جايگزين يک نفر فوت شده است ، ‌چند ايراني ديگر نيز متولد شوند و تاکيد دوم ايشان بر رفع موانع ازدواج ،‌ تروج و تسهيل تشکيل خانواده و افزايش فرزند و حمايت از زوج هاي جوان براي تامين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و کارآمد است .



عضو شوراي فرهنگ عمومي مازندران با تاکيد بر اهميت نقش خانواده در تربيت فرزند ، ‌تصريح کرد : محور چهارم ،‌ آموزش هاي عمومي در بين خانواده ها براي درک جايگاه فرزند آوري و مهارت هاي زندگي و گفتمان سازی برای افزایش جمعیت که بايد مورد توجه همه مسئولين به ويژه مسئولين فرهنگي قرار گيرد.



مدير کل تبليغات اسلامي مازندران در ادامه به محور پنجم ساسيت هاي کلي جمعيت اشاره و خاطر نشان کرد : محتواي فرهنگ ديني و ملي کشور ما بسيار غني است و در ترويج سبک زندگي مورد اشاره مقام معظم رهبري مي توان از آن بهره گيري کرد.



اين مسئول فرهنگي با بيان اينکه اداره کل تبليغات اسلامي با توجه به دغدغه مقام معظم رهبري پيرامون سبک زندگي اسلامي –ايراني و سياست هاي کلي جمعيت اقداماتي را انجام داده است اضافه کرد : برگزاري کلاس هاي مهارت هاي زندگي براي زوج هاي جوان ،‌ برگزاري جلسات مشاوره اي در ادارات و نمايندگي هاي تبليغات اسلامي مازندران ،‌ تهيه و توليد بروشور سبک زندگي فاطمه زهرا (س) ،‌ برگزاري دوره هاي آموزشي براي مبلغين و مبلغات و بانوان فرهيخته با عنوان سبک زندگي اسلامي ،‌ برگزاري جلسات گفتمان ديني با موضوع سبک زندگي در مدارس و ... از جمله اقدامات اين اداره کل در سال هاي اخير است.