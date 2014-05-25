دمای هوا در شهرستان راسک از مرز 45 درجه سانتی گراد گذشت/ شهروندان گرما زدگی را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: دمای هوا در شهر های جنوبی استان در طی 24 ساعت گذشته با افزایش همراه بود و موجب شد تا شهر های نیکشهر و راسک به ترتیب با دمای 45 و 46 درجه عنوان گرمترین شهر های استان را به خود اختصاص دهند.

مصدق گودرزی فر با بیان اینکه با توجه به کاهش جریانات شمالی از فردا افزایش نسبی و تدریجی دمای هوا را در استان شاهد خواهیم بود ادامه داد: تا فردا در برخی از ارتفاعات مرکزی در بعدازظهر ها شرایط برای افزایش رشد ابر و بارش های خفیف و پراکنده باران مهیا است.

وی افزود: طی 24 ساعت گذشته شهر زاهدان با 15 درجه سانتی گراد خنک‌ترین و شهرستان راسک در جنوب استان با 46 درجه سانتی گراد گرمترین شهر های استان گزارش شدند.

گرمازدگی را جدی بگیریم

در همین رابطه دکتر علیرضا کفاشیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه بالا رفتن دمای هوا موجب افزایش تبخیر آب بدن شده و از حجم آب بدن می کاهد اظهار داشت: با تعرق شدید ضربان قلب بالا می‌رود و با این تبخیرات، الکترولیت‌های سدیم و پتاسیم که جزو مواد ضروری بدن هستند نیز از بدن انسان خارج می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید گرمازدگی را جدی گرفت افزود: دمای هوا زمانی که به بالای 35 درجه می‌رسد به‌تدریج مرکز کنترل حرارت بدن فعال می‌شود و به رگ‌های بدن فشار وارد می‌کند و موجب می‌شود که خون بیشتری وارد رگ‌ها شود.

وی ادامه داد: تبخیر بیش‌از حد آب از بدن به‌علت گرمای زیاد موجب کاهش فشار خون می‌شود و در نتیجه، خون به موقع به کلیه‌ها و مغز نمی‌رسد و ادرار نیز بر اثر گرمازدگی کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: درصورت پایین آمدن فشار خون و نرسیدن خون به مغز، فرد دچار سرگیجه شده و در این صورت فرد گرمازده به بیهوشی نیمه‌کامل دچار می‌شود.

کفاشیان بیان داشت: درصورت عدم‌تشخیص یا انجام ندادن مراقبت‌های لازم احتمال بروز عوارض و حتی مرگ و میر در افراد گرما زده افزایش پیدا می کند.

وی خاطرنشان ساخت در صورت گرمازدگی فرد باید وی را به مکانی خنک مانند سایه یا اتاق برده، لباس‌های وی را از بدنش خارج کرد و به وسیله پارچه مرطوب و باد زدن وی را خنک کرد.

وی مصرف نوشیدنی های دارای املاح مانند دوغ را توصیه کرد و افزود: در فصل تابستان و گرم باید از مصرف غذاهای بیش از حد چرب و سرخ شده پرهیز کرد.