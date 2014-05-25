طرح هر مدرسه یک کلاس سوادآموزی در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی ظهر یکشنبه در گردهمایی آموزشی معاونین و روسای سوادآموزی کشور در مرکز آموزشی شهید سعیدی مشهد اظهارکرد: عزم اين استان براي جلوگيري از بيسوادي، آموزش بي سوادان و جلوگيري از رجعت بيسوادي است و مدیران مدارس موظف شدند اولیا بی سواد را شناسایی و برای آنان کلاس تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: گروه سنی 15 تا 65 سال گروه فعال جامعه اند سيستم تعليم و تربيت خراسان رضوي بر جلوگيري از بي سوادي این گروه تاكيد دارد.

وي گفت: جامعه ای توسعه و رشد یافته است که این گروه سني در آن از سواد با کیفیت برخوردار باشند.

وي در خصوص بررسی راهکارهاي محو بی سوادی بيان داشت: سوادآموزي سختي كار ويژه اي دارد و لايه هاي آخر سوادآموزي كار را سخت تر مي كند اما عزم استان بر ريشه كن كردن اين معضل اجتماعي همچنان ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: نهضت سواد آموزی اکنون به مقاوم ترین لایه بی سوادی در کشور رسیده است.

حسینی با تاکید بر گفته وزیر آموزش و پرورش که به زودی جشن پایان بی سوادی را در استانهای کشور برگزارکنیم، بیان داشت: در برنامه پنجم محو بی سوادی شاخص گزاری شده و این استان نیز در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش بر این نکته تاکید و مصوب ساخته است.

وی با اشاره به این که خانواده یکی از جدی ترین متغیرهای عملکرد تحصیلی است، بیان کرد: سواد مهمترین شاخصه خانواده است که سرمایه فرهنگی را در کنار سرمایه انسانی به ودیعه می گذارد.

دبیر شورای آموزش و پرورش ازافزایش ضریب نفوذ تربیت کیفی والدین و سایر عوامل در تربیت فرزندان سخن گفت و ابراز داشت: مهمترین رسالت حکومت اسلامی و پیامبران عدالت آموزشی است.

به گفته حسینی جمعیت هدف 10 تا 49 سال بی سواد از اقشار آسیب پذیر، غیرمرفه و طبقه پایین جامعه اند که فرزندانشان نیز از امکانات آموزشی کمتری برخوردارند چنانچه تحقیقات نیز نشان می دهد 30 درصد بزهکاران جامعه بی سواد یا تحصیلات ابتدایی داشته اند.

وی تاکیدکرد: با سوادآموزی خانواده های یاد شده گامهای بزرگی در جهت تحقق عدالت آموزشی بر خواهیم داشت.

وی اذعان داشت: آمار سال نود حاکی است از 5 میلیون و 335 هزارو 442 تن جمعیت استان 4 میلیون و 604 هزارو 741 تن باسوادند .یعنی 86.3 درصد با سوادند که از میانگین کشور (84.7) جلوتر بوده ایم.

وی از اجرایی شدن چند سیاست برای رفع بی سوادی در استان خبر داد و تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین معاونت ابتدایی، انجمن اولیا و مسوول عشایر این اداره کل به امضا رسیده که ریشه کنی بی سوادی در دستور کار قرار گیرد همچنین از معلمان زبده و با انگیزه در آموزش بزرگسالان استفاده شود.

حسینی جلوگیری از رجعت بی سوادی را متذکر و پیشنهاد داد: با راهکارهای تشویقی و تنبیهی موثر بر خودآموزی تاکید شود.

وی از به کارگیری یکصد نیرو برای پالایش بانک اطلاعاتی بی سوادان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح به صفر رساندن بی سوادی در 60 درصد روستاها نیز در حال عملیاتی شدن است.

وی همچنین از راه اندازی 8 پایگاه سوادآموزی ثابت برای سهولت دسترسی در جهت توسعه مشارکتها نام برد و ارتقا سطح آموزش و تثبیت یادگیری مخاطبان را مورد تاکید قرارداد.